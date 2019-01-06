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Томос отримано: Гозман передрік Україні потрійний удар

2.2тЧитати матеріал російською

Російська Федерація може використовувати три варіанти для подальшого розхитування ситуації в Україні через отримання нею Томосу.

Про це OBOZREVATEL повідомив російський опозиційний політик Леонід Гозман, зазначивши, що Російська православна церква не є церквою в повному сенсі цього слова, її створив Йосип Сталін в 1943 році як державну структуру.

"РПЦ була і буде інструментом впливу нашого керівництва на країни, на території яких знаходяться наші парафії. Відповідно, ослаблення РПЦ – це ослаблення можливостей нашого впливу, тому вони незадоволені отриманням Україною Томосу", – каже росіянин.

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Гозман назвав три лінії поведінки, які може вибрати Кремль для спроб дестабілізації в Україні.

"По-перше, вони будуть тиснути на священиків МП, щоб вони ні в якому разі не приєднувалися до ПЦУ, і поки, на мою думку, вона це робить досить успішно", – вважає він.

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По-друге, на думку політика, Росії вигідно створювати різні провокації на релігійному грунті за допомогою агресивно налаштованих націоналістів.

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"По-третє, вони будуть намагатися впливати, і вже впливають на різні церковні організації, перш за все на помісні православні церкви з тим, щоб ті негативно поставилися до вашого вибору, або як мінімум дистанціювалися від того, що відбувається зараз в Україні. Ось по цих трьох напрямках вони будуть працювати", – додав Гозман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особа
Леонід Гозман
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Что бы ни делала Педерашка, так как она хочет, уже не будет. Томос Украиной получен, разрыв официально оформлен, РПЦ - созданная Сталиным чекистская структура на базе Греко-восточной церкви. Таким образом, она не обладает ни правоспособностью, ни дееспособностью.
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