Томос повернеться у Стамбул? У Мінкульті розставили крапки над "i"

Томос про автокефалію української церкви не відвезуть у Стамбул для підпису всіма членами Синоду Вселенського патріархату.

Про це заявило Міністерство культури України, спростувавши інформацію про те, що документ повернеться на Фанар (грецький район Стамбула, де розташована резиденція Вселенського патріарха), передає ТСН.

У відомстві зазначили, що Томос зберігатимуть у Трапезному храмі Софії Київської, доступ буде вільний щодня із восьмої ранку до шостої вечора.

Пізніше ТСН повідомила, що Томос забрали з Трапезного храму Софії Київської, куди саме відвезли документ — поки невідомо.

У Софії розповіли, що його 7 січня взяли спецслужби, зазначивши, що історичний документ на баланс не приймали, тому не відповідають за його місцеперебування.

У той же час, за даними ТСН, раніше поширювалася інформація, що Томос можуть перенести у Михайлівський Золотоверхий собор, де зараз розташована резиденція митрополита ПЦУ Епіфанія.

Зі свого боку голова інформаційного управління Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) пояснив, що технічно Томос — це рішення Вселенського Патріарха й Святого і Священного Синоду про автокефалію, яке внесене у відповідний Кодекс.

Вручення Томосу facebook.com/petroporoshenko

"Саме про це йдеться у Томосі в кінці:" цей патріарший і синодальний Томос, написаний і підписаний у Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в ідентичній копії блаженнійшому предстоятелю Найсвятішої Церкви України Епіфанію і президенту країни панові Петру Порошенку", — написав він у Facebook.

За словами Євстратія, ставити під сумнів дійсність Томосу на підставі, що там поки немає підписів синодальних митрополитів — це означає підозрювати Вселенського Патріарха, оскільки він поставив підпис на грамоті.

"Хто знайомий із тим, як пильно у Вселенській Патріархії дотримуються певних протокольних традицій, у тому числі в служінні літургії, не може цього не розуміти. Тому не варто, як це зараз кинулися робити в російських засобах масової дезінформації, намагатися у технічній деталі знайти чергову зачіпку, щоб повторювати: "це не ті бджоли і вони дають неправильний мед". Тому російським ЗМІ брешуть — як дихають. І після того, як 9 січня розпочнеться чергова сесія Синоду і його члени поставлять також підписи під грамотою — не буде нічого дивного, якщо вони придумають ще якусь брехню, щоб далі доводити, що "автокефалія несправжня", — додав архієпископ.

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