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"Томос нашкодив Україні": Філарет назвав винуватця "розколу"

1.1тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Томос нібито приніс країні лише шкоду і винен у цьому п'ятий президент Петро Порошенко.

Таку думку висловив він в інтерв'ю телеканалу ZIK. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Філарет заявив, що в рамках домовленостей із Порошенком і предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм було вирішено, що останній буде представляти церкву тільки в міжнародному співтоваристві, фактично ж нею керувати повинен був почесний патріарх.

"Але на ділі вийшло не так. Томос ми отримали, але цей Томос Україні приніс більше шкоди, ніж користі, тому що розділив велику церкву Київського патріархату на дві частини", – сказав він.

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Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

rbc.ua

При цьому Філарет назвав винуватця "розколу", про який він говорить. За словами патріарха, вина лежить на Порошенкові, так як глава держави нібито підписував таємні угоди з Константинополем в обхід нього, які поставили ПЦУ в залежність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особи
Патріарх ФіларетМитрополит ЕпіфанійПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
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