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Томос для України: Гриценко сказав, хто заслуговує особливу подяку

5.3тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розповів, хто, на його думку, заслуговує особливу подяку і повагу в отриманні Україною Томосу для створення незалежної Православної церкви України.

"Вітаю Україну і українців з отриманням Томосу! Наш народ і його духовні лідери йшли до цього моменту довгі століття. Україна вистраждала і заслужила право мати свою Українську Церкву!" - написав Гриценко у Facebook.

"На тлі інших перед софітами і камерами, на моє переконання, особливу подяку і повагу заслуговує Патріарх Філарет. Він доклав більше зусиль, витримки і мудрості, щоб Православна Церква України відбулася", - додав політик.

За його словами, отримання Томосу - це ще далеко не фінал.

"Це тільки початок нової об'єднаної Української Церкви в українській державі. Попереду шлях, довгий і непростий. Бог допоможе нам пройти цей шлях без потрясінь, мирно і толерантно - заради єдності та незалежності України!" - зазначив Гриценко.

Читайте на OBOZREVATEL всі подробиці отримання Україною Томосу.

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Анатолій Гриценко
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Но точно Порошенко не имеет к этому никакого отношения. Правильно, Гриценко?
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Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
Мілкувато
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Духу не хватило сказать спасибо Пороху! Многие прилагали усилия, а продавил Порошенко! Ссыкун ты Гриценко!Так боишься Пороха, а примазаться к такому великому событию хочется! Уже молчал бы лучше! А Порошенко - респект! Не тормози! Давай в ЕС и НАТО!
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