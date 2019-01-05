Томос для України: Гриценко сказав, хто заслуговує особливу подяку

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розповів, хто, на його думку, заслуговує особливу подяку і повагу в отриманні Україною Томосу для створення незалежної Православної церкви України.

"Вітаю Україну і українців з отриманням Томосу! Наш народ і його духовні лідери йшли до цього моменту довгі століття. Україна вистраждала і заслужила право мати свою Українську Церкву!" - написав Гриценко у Facebook.

"На тлі інших перед софітами і камерами, на моє переконання, особливу подяку і повагу заслуговує Патріарх Філарет. Він доклав більше зусиль, витримки і мудрості, щоб Православна Церква України відбулася", - додав політик.

За його словами, отримання Томосу - це ще далеко не фінал.

"Це тільки початок нової об'єднаної Української Церкви в українській державі. Попереду шлях, довгий і непростий. Бог допоможе нам пройти цей шлях без потрясінь, мирно і толерантно - заради єдності та незалежності України!" - зазначив Гриценко.

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