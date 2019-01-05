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Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

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Православна церква України у суботу, 5 січня, отримала Томос про автокефалію у Стамбулі (Туреччина).

6 січня цей сувій вручать митрополиту Православної церкви України Епіфанію і на цьому завершитися важкий процес визнання нової української незалежної єдиної церкви.

Поки що Томос українці змогли побачити лише під час трансляції церемонії підписання у храмі Святого Георгія. Але вже 7 січня у Софійському соборі відбудеться божественна літургія, після якої Томос про надання автокефалії Православній церкві України буде виставлений на загальний огляд громадянам.

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ПЦУ отримала Томос у Стамбулі: усі подробиці історичної події онлайн

Томос (грец. Τόμος <грец. τέμνω — "шматок"; "том" від "різати", "ділити") — указ предстоятеля помісної православної церкви з певного важливого питання церковного устрою. У Томосах використовується більш урочистий і повний підпис, ніж в інших патріарших указах, зі словами "Божою милістю" тощо.

Зрідка Томос видається з питань положень християнського віровчення. Однак найчастіше такі документи стосуються церковного устрою.

Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

Telegram "Зрада чи перемога"

Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

Скріншот із відео

Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

Скріншот із відео

Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

Скріншот із відео

Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

Скріншот із відео

Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

Скріншот із відео

Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий Собор, на якому була створена Православна церква України та обраний її глава митрополит Епіфаній. 4 грудня патріарх Варфоломій закликав усіх глав автокефальних православних церков підтримати Православну церкву України.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Вот натворили делов, атеистом быть противно, пойду нарисую томас себе што-ли!
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Маркеев Игорь
Маркеев Игорь
после того,как фонарь "отменил" 300 летние синодальное письмо,не им писаное,то грош цена этому томосу
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Не успели бандерам фальшивку всучить, а их секту уже все церкви в ад отправили)))
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