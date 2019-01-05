Томос для ПЦУ: як він виглядає і що означає

Православна церква України у суботу, 5 січня, отримала Томос про автокефалію у Стамбулі (Туреччина).

6 січня цей сувій вручать митрополиту Православної церкви України Епіфанію і на цьому завершитися важкий процес визнання нової української незалежної єдиної церкви.

Поки що Томос українці змогли побачити лише під час трансляції церемонії підписання у храмі Святого Георгія. Але вже 7 січня у Софійському соборі відбудеться божественна літургія, після якої Томос про надання автокефалії Православній церкві України буде виставлений на загальний огляд громадянам.

Томос (грец. Τόμος <грец. τέμνω — "шматок"; "том" від "різати", "ділити") — указ предстоятеля помісної православної церкви з певного важливого питання церковного устрою. У Томосах використовується більш урочистий і повний підпис, ніж в інших патріарших указах, зі словами "Божою милістю" тощо.

Зрідка Томос видається з питань положень християнського віровчення. Однак найчастіше такі документи стосуються церковного устрою.

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Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий Собор, на якому була створена Православна церква України та обраний її глава митрополит Епіфаній. 4 грудня патріарх Варфоломій закликав усіх глав автокефальних православних церков підтримати Православну церкву України.