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30 квітня • оновлено в 18:28
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Тодуров розповів, як радикально поліпшити ситуацію з трансплантологією в Україні

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Щоб ситуація з трансплантологів в Україні радикально покращилася, необхідно перейняти білоруський досвід.

Про це в програмі "Перший подкаст" Василя Апасова на YouTube розповів кардіохірург, заслужений лікар України і директор "Інституту серця" Борис Тодуров. Він зазначив, що для цього достатньо просто перекласти і адаптувати їхній закон (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Повторіть їхній досвід і все!" Тодуров розповів, як радикально поліпшити ситуацію з трансплантологією в Україні

За словами Тодурова, в такому випадку ситуація в країні покращиться протягом року.

"Перевести білоруський закон на українську мову, внести туди наші правки і ухвалити. І через рік у нас буде нормальна трансплантологія. Ось Білорусь, 10 років тому вони це почали робити і сьогодні лідери в Європі. Заробляють гроші, лікують своїх хворих. Тисячі білорусів лікуються радикально і дешево за рахунок іноземців. Повторіть їхній досвід", – зазначив лікар.

Кардіохірург додав, що для цього в Україні немає людини, яка своїм вольовим рішенням змінила б ситуацію.

"Немає людини, яка відсунула б на другий план особисті кишенькові інтереси і поставила б на перше місце інтереси пацієнтів. Коли інтереси пацієнтів стануть на перше місце, може такі вольові рішення з'являться", – сказав Тодуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодуров заявив, що Україна відстає від світової медицини на десятиліття.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Борис Тодуров
Місце
Україна
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