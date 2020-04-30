Директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров назвав гидотою використання свого імені, яким називали сепаратиста в українському фільмі "Наші котики".

Як розповів відомий кардіохірург в інтерв'ю журналісту Василю Апасову, актор, який зіграв цю роль, особисто вибачився перед ним (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця новини).

"У день прем'єри фільму я оперував актора, який зіграв того самого Бориса Михайловича Тодурова, генерала-сепаратиста, самого негативного персонажа. Він прийшов до мене напередодні, і я подумав, що це якась провокація. Він попросив про операцію, у нього був важкий порок серця. Я поставився з великим побоюванням до його появи у себе в кабінеті, але його діагноз підтвердився, і його прооперував", – розповів він.

Через 10 днів, після складної операції, актор прийшов в кабінет Тодурова з вибаченнями.

"Він мені сказав: "Я не знав, кого я грав, я не знав вас до цього. Вибачте, мене просто підставили. У мене не було злого умислу проти вас, щоб вас скомпрометувати". І я йому вірю, що так і було. Таку гидоту може зробити тільки така людина, як Уляна Супрун", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, 29 січня в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра патріотичної комедії "Наші котики". Одним з п родюсеров стрічки є колишній міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

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