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Тиждень випробувань: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

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Наступного тижня в Україні очікуються мокрий сніг, сильний вітер і відчутнє похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в соціальній мережі Facebook, розповівши, що похолодання буде насуватися поступово.

"З початку нового тижня, як і прогнозували, похолодання посилиться від + 9...+ 15 градусів поступово в середині тижня до + 7...+ 12 градусів. Вночі від + 4 ... + 10 градусів до + 1...+ 5 градусів, а іноді і до невеликого мінуса", - уточнила синоптик.

Відчутна зміна погоди почнеться в середу і четвер. "Будуть іти дощі, вітер посилиться до штормових значень, температура повітря буде низькою, вдень в межах + 6...+ 10 градусів, на півдні та сході до + 12...+ 15 градусів", - пише Діденко.

В результаті діяльності циклону з півночі і його атмосферних фронтів 24-25 жовтня в західних областях, в північній частині і в Вінницькій області місцями можливий мокрий сніг з сильним вітром.

Прогноз по днях тижня

Понеділок в Україні буде відносно спокійним, в більшості областей - сухим, тільки в Луганській і Донецькій пройдуть дощі. Температура повітря складе + 9... + 14 градусів, на півдні до +17 градусів.

У Києві понеділок очікується без опадів, вдень близько +11 градусів.

У вівторок буде холодніше, більше хмар і вірогідний невеликий дощ.

Новини
В Україні різко похолодає: синоптики уточнили прогноз погоди

У середу і четвер в столиці очікується несприятлива погода: дощі, сильний вітер, подальше похолодання і навіть при наближенні температури повітря до + 1 ...+ 4 градусів ймовірність мокрого снігу.

У наступні вихідні погода в Україні стабілізується, вигляне сонце і потеплішає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді Україну накриють магнітні бурі. Стали відомі небезпечні дати.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Снег пойдет и хахлам негде будет жопу подмыть
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Неожиданно в Украине в конце октября пойдёт снег! И это большое испытание для независимого государства.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Levitsky Valery, смешно . только чего только хахлов ебут в жопу все кто хочет . Раньше хроть подмываться былогде .
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Michael Kuksov, Совершенно ожидаемо все кацапы, и ты вместе с ними, пойдут наХ. И это не станет для них какой то неожиданностью. Они регулярно там бывают. Привычные
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