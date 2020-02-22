Хлопці, фото яких розповсюдили українські ЗМІ під час протестів у Нових Санжарах, записали відеозвернення, в якому спростували звинувачення, що вони "тітушки".

Відповідний ролик молодики надіслали у редакцію "Poltavske.tv". У ньому хлопці пояснили, що саме робили на мітингу. Вони стверджують, що є місцевими жителями і назвали свої імена.

Також хлопці запевнили, що на протесті були лише півтори години, тільки спостерігали та привозили місцевим пиріжки.

"Тітушки" з Нових Санжар Скрін відео

Примітно, що відеозвернення було записане біля будівлі Новосанжарської райдержадміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на протести у Нові Санжари людей привозили на автомобілях з іншої області.

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