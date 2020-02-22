Головна Новини
23 лютого • оновлено в 00:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Тітушки" з Нових Санжар записали відеозвернення під мерією

7.8т
Читати матеріал російською

Хлопці, фото яких розповсюдили українські ЗМІ під час протестів у Нових Санжарах, записали відеозвернення, в якому спростували звинувачення, що вони "тітушки".

Відповідний ролик молодики надіслали у редакцію "Poltavske.tv". У ньому хлопці пояснили, що саме робили на мітингу. Вони стверджують, що є місцевими жителями і назвали свої імена.

Також хлопці запевнили, що на протесті були лише півтори години, тільки спостерігали та привозили місцевим пиріжки.

"Тітушки" з Нових Санжар

"Тітушки" з Нових Санжар

Скрін відео

Новини
Піар на коронавірусі: як українська влада довела Нові Санжари до паніки

Примітно, що відеозвернення було записане біля будівлі Новосанжарської райдержадміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на протести у Нові Санжари людей привозили на автомобілях з іншої області.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Протести в Нових Санжарах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна Полтава
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
35
18
Смішно
12
Цікаво
5
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Я вірю цим хлопцям і не вірю зеленим падлюкам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Crimea Yalta
Crimea Yalta
ганьба і сором за гостинність
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Левченко Андрій
Левченко Андрій
Что тут сказать, чуваки просто красавцы. Молодці.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги