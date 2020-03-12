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13 березня • оновлено в 02:41
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Тисячі жертв: названі літаки-вбивці часів СРСР

1.7т
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Радянські літаки Ту-104, Ту-124 і Ан-10 вважалися аварійними і небезпечними за весь час їх експлуатації.

Як пише "Командир", дані реактивні авіалайнери мали довгий перелік недоліків.

Ту-104

Перший літак Ту-104 піднявся в повітря 1955 році. Але перша катастрофа сталася вже в 1958 році біля Хабаровська. У тому ж році впав черговий Ту-104, що летів до Москви з Китаю.

Закінчили випуск Ту-104 в 1960 році. Але до 1979 року літак використовувалися в різних польотах. І лише коли в 1981 році біля Ленінграда трапилася катастрофа, то на цих літаках припинили літати. У тій фатальній аварії загинуло керівництво Тихоокеанського флоту в складі 50 чоловік. Серед них було більше десятка адміралів і генералів.

Ту-104

Ту-104

Розслідування довело, що аварія трапилася через неправильне розташування центрування вантажу і помилки екіпажу. Велика частина аварій за участю Ту-104 сталася через поломок техніки. За свою історію Ту-104 забрав понад 1,1 тисяч життів.

Ту-124

Літак Ту-124 був модернізованою версією Ту-104. Новому літаку поставили двоконтурні турбореактивні двигуни.

У 1979 році у Тамбовській області сталася велика авіакатастрофа. Тоді літак через штопор розвалився на частини від перевантажень. У катастрофі загинули понад 300 осіб.

Ту-124

Ту-124

Ан-10

Літак Ан-10 був пасажирським турбогвинтовим лайнером і вважався найбільш містким повітряним судном в СРСР. Але після початку експлуатації почалися аварії, при яких Ан-10 просто розпадався на частини в повітрі. У літака буквально відпадали крила.

У 1972 році біля Харкова сталася катастрофа, яка забрала більше сотні життів. Після цього польоти Ан-10 були зупинені.

Ан-10

Ан-10

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
СРСР розбився літак літак
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bolz bolz
bolz bolz
Що за ідіот це писав? "У катастрофі (Ту-124) загинули понад 300 осіб" при максимальній пасажиромісткості 56 чоловік! "К 1971 году самолёты Ан-10 перевезли свыше 35 млн пассажиров и 1,2 млн тонн грузов. Тем самым они вышли на первое место в СССР по пассажирообороту. За время эксплуатации по разным причинам произошло 12 аварий и катастроф, в которых погибли 370 человек. А с разработанным и эксплуатировавшимся в это же время (с 1959 по 1973 год) Ил-18 — 51 авария или катастрофа и погибло 1359 человек. При этом Ан-10 эксплуатировался в гораздо более тяжёлых условиях." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-10
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