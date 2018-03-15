Тисячі зеків на вулицях України: в МВС розповіли про наслідки "закону Савченко"

Незважаючи на те, що "закон Савченко", згідно з яким один день в СІЗО прирівнюється до двох, вже скасували, він продовжує діяти, внаслідок чого в Україні на волю виходять десятки тисяч небезпечних злочинців, які часто йдуть на рецидив.

Більш того, ситуацію ускладнює ще й те, що в країні зараз проходить найскладніший період трансформації правоохоронної системи і військові дії, зазначає директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що вищевказаний закон вже не діє лише на тих ув'язнених, які опинилися за гратами після 21 червня 2017 року - саме тоді був скасований скандальний документ. Ті ж, хто опинився в місцях позбавлення волі до зазначеної дати, продовжують користуватися привілеями, прописаними в ньому.

Шевченко пояснив, що це пов'язано з тим, що стаття 58 Конституції України встановлює, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Зазначене положення Конституції закріплено в статті 5 Кримінального кодексу: закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, в тому числі на осіб, які відбувають чи відбули покарання, але мають судимість.

У свою чергу закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

"Закон Савченко" поліпшував становище осіб, які на час досудового розслідування або судового розгляду утримувалися під вартою, а також були засуджені до відбування покарання у вигляді позбавлення волі, але усе ще утримувалися в умовах слідчих ізоляторів, а також осіб, які вже відбували покарання в установах виконання покарання ("на зоні"). Зазначеним особам перераховано строки тримання під вартою в умовах слідчих ізоляторів з розрахунку один день тримання під вартою за два дні позбавлення волі. Зазначений перерахунок призвів до істотного скорочення терміну відбування покарання у вигляді позбавлення волі і, як наслідок, масового звільнення осіб з місць позбавлення волі", - пояснив Шевченко.

Він додав, що скасування "закону Савченко" погіршило становище всіх перерахованих вище категорій осіб (зворотний перерахунок термінів позбавлення волі особам, які на час дії документа перебували під вартою або в місцях позбавлення волі, не проводиться). За його словами, припинення дії "закону Савченко" полягає в тому, що він не застосовується до осіб, які були взяті під варту після його відміни.

"Таким чином, на жаль,"закон Савченко" продовжує свою дію і після скасування", - підкреслив чиновник.

Глава департаменту комунікацій МВС додав, що досі і назавжди (до внесення змін до Конституції) все ще підсудні і вже засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини, що потрапили під варту і до, і під час вступу в дію "закону Савченко", продовжують виходити на волю за нормою "день за два".

"І ця шкідлива норма, яку вже ніяк не випиляти із законодавства, крім як через зміну Конституції, завдала колосальної шкоди правопорядку в нашій країні. Зрозумійте, що Національна поліція "завдяки закону Савченко" з кінця 2015 року і назавжди стикається з надзвичайно великою кількістю колишніх зеків на вулицях наших міст і сіл. Вони часто йдуть на рецидив", - підсумував Шевченко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше адвокат Тетяна Лежух розповіла, що буде з ув'язненими після скасування "закону Савченко".