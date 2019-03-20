Тисячами їдуть в Україну: в мережі спливли показові кадри з блокпоста "ДНР"

Жителі Донбасу шикуються в черги на блокпосту "Горлівка" в "ДНР", щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.

Особистими враженнями від перетину дорожнього коридору поділився місцевий житель Михайло Свєтлов. Він розмістив у YouTube підтверджуюче відео. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пенсіонери штурмом беруть "сотку", довго не можуть закрити двері, не всі увійшли. Невелика затримка, водій вийшов, закрив двері сам. Через пару хвилин ми виходимо на блокпосту. Дивує, що маршруткам і автобусам (100 і 14) вдається доїхати до самого поста, машин порівняно мало і вже точно мало іногородніх "бусів". На цьому "плюси" сьогоднішнього подорожі закінчуються. З'ясовується, що тепер потрібно повернутися назад, щоб стати в кінець пішої черги", – розповів житель Донбасу.

Скріншот з відео

"Старенькі насилу переходять по бруду і калюжах, переступаючи колію, яка чітко відбилась від коліс автобусів. Уздовж всієї "сітки" – гори сміття", – продовжив він.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

За його словами, на блокпосту на той час стояло вже близько тисячі осіб. Чоловікові запропонували альтернативу: доїхати до Бахмута можна за 400 грн, до "нуля" – за 350 рублів. Втративши надію виїхати за межі "ДНР", Светлов вирішив відкласти поїздку.

"А навколо люди, машини, автобуси. Шум і гамір. Скандали, суперечки, всі дивуються, чому саме сьогодні так багато людей на виїзд", – написав чоловік.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Користувачі бурхливо відреагували на кадри. "Невже вони цього хотіли? Чи це портал і існує ще один Донбас?", "В ефір першого каналу треба ставити, замість Соловйова і Кисельова", "Думаю, вони це спеціально роблять, щоб люди менше їздили в "стан ворога", "Дивитися, звичайно, зі слабкими нервами боляче", "Довели народ", " Черги насправді величезні", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанський журналіст Ману Брабо опублікував нову серію лякаючих фото, на яких зобразив наслідки влаштованої Росією війни на Донбасі.

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