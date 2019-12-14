Тістоміс затягнув руку: в Мелітополі сталася жахлива НП з жінкою. Фото

У Мелітополі (Запорізька область) рятувальники надали допомогу жінці, рука якої застрягла в тістомісі.
Як повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області, інцидент стався вранці 14 грудня. Співробітниця одного з магазинів на вулиці Героїв України намагалася скористатися тістомісом, але невдало.
Рука жінки намертво застрягла у пристрої. Самостійно звільнитися постраждала не змогла.
У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі
zp.dsns.gov.ua
П'ять бійців ДСНС, які прибули на місце події, за допомогою електроінструменту розрізали тістомісильник і звільнили 47-річну жінку з "пастки". Постраждалу передали працівникам швидкої медичної допомоги.
У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі
zp.dsns.gov.ua
У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі
zp.dsns.gov.ua
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