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15 грудня • оновлено в 00:02
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Тістоміс затягнув руку: в Мелітополі сталася жахлива НП з жінкою. Фото

3.2т
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У Мелітополі (Запорізька область) рятувальники надали допомогу жінці, рука якої застрягла в тістомісі.

Як повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області, інцидент стався вранці 14 грудня. Співробітниця одного з магазинів на вулиці Героїв України намагалася скористатися тістомісом, але невдало.

Рука жінки намертво застрягла у пристрої. Самостійно звільнитися постраждала не змогла.

У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі

У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі

zp.dsns.gov.ua

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П'ять бійців ДСНС, які прибули на місце події, за допомогою електроінструменту розрізали тістомісильник і звільнили 47-річну жінку з "пастки". Постраждалу передали працівникам швидкої медичної допомоги.

У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі

У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі

zp.dsns.gov.ua

У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі

У Мелітополі у жінки застрягла рука в тістомісі

zp.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Тулі (Росія) 14-річний школяр отримав удар струмом, коли намагався дістати кошеня, яке застрягло в трансформаторній будці.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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