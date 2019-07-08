"Тільки сліпий не бачить, як Москва це робить!" У ПЦУ раптово заступилися за Філарета

Москва взялася активно інформаційно підтримувати останні заяви і дії почесного патріарха Філарета, щоб довести його лояльність до Росії, хоча це не так.

Про це на сторінці в Facebook заявив архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря, підкресливши, що як би кому не подобався Філарет - він ключова постать в історії становлення автокефалії УПЦ всіх трьох останніх десятиліть.

"Тільки сліпий не бачить, як вона (Москва. – Ред.) це робить через власні медіа та пов'язані з проросійськими силами ЗМІ в Україні. Крім того, не просто критика, а нівелювання Томосу як такого - дуже потрібна Москві в досягненні її цілей - Росії важливо доводити, що "Філарет завжди був такий", - зазначив він.

"Не слід забувати, що саме задоволення в жовтні минулого року його апеляції (екклето) до Вселенського Патріарха на несправедливі рішення РПЦ про "позбавлення сану і анафему" розблокувала процес об'єднання і зробило можливим надання Томосу", - уточнив він.

Почесний патріарх Філарет радіо Свобода

Тому, за його словами, одне із завдань Москви у справі підриву Томосу - доводити, що задоволення апеляції було "неправильним, незаконним, помилковим".

"А для цього якраз і затверджується, вказуючи на нинішні помилкові дії старця, посилюючи враження від них в рази: "він завжди був розкольником, він в 1992 все робив не заради церкви, а заради влади". Якщо погодитися з цією тезою - тоді Москва наполягатиме, що "засудження" було "справедливе", задоволення апеляції - "неправильне", а потім "неправильне" і все, що було далі, включаючи Об'єднавчий Собор і Томос", - пояснив Зоря.

За його словами, це об'єктивно не так, тому що в 1992 році він захищав рішення Собору про автокефалію, а тепер він протистоїть соборним рішенням - це принципова відмінність, яку не можна ігнорувати нікому.

"Судили" його саме за те, що він пішов проти волі Москви, а не за те, що йому приписували. Всім же прекрасно відомо, які особи та з якими злочинами перед канонами роками і десятиліттями не тільки залишаються в керівних колах РПЦ, отримують не осуд, а почасти і кар'єрний ріст - так що ніякої об'єктивності в московському "судочинстві" не було і немає. Наше спільне завдання - всіх, хто хоче блага церкви - не дати Москві зіграти в цю гру, змушуючи через нинішні неправильні заяви і дії почесного патріарха Філарета відкидати все, що він зробив для церкви і України", - уклав архієпископ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В ПЦУ заявили , що патріарх Філарет дав інтерв'ю пропагандистам видання "Россия 24" через хворобу.

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