"Тільки російською!" Zara втрапила в скандал через українську мову

Торгівельна мережа Zara Home офіційно заявила покупцеві з Києва, що для України на сайті не передбачено української мови.

У Zara повідомили, що мережа спілкується з клієнтами виключно російською або англійською мовами. Відповідний лист потрапив у розпорядження видання "Главком".

Киянин цікавився, чому сайт компанії не дає можливості робити покупки з території України державною мовою. У компанії Zara, що продає в Україні одяг, домашній текстиль і предмети для будинку, підтверджують, що українська мова на їхньому сайті недоступна.

В Zara заявили, що на їхньому сайті не передбачена українська мова glavcom.ua

У відділі обслуговування клієнтів компанії повідомили, що "для Вашої країни передбачені тільки російська та англійська мови".

Zara втрапила у скандал через українську мову

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський оскандалився внесенням до парламенту законопроекту про скасування закону №5670-д про українську мову. Він заявив, що документ нібито дискримінує російськомовних.

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