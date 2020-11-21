Тіла будуть лежати в прийомних, – лікар про зростання в Україні кількості хворих на COVID-19 до 20 тисяч за добу

Якщо в Україні буде щодня 15-20 тисяч нових заражених COVID-19, то тіла померлих пацієнтів будуть складати на підлогах в приймальних відділеннях лікарень.

Такий прогноз зробив доктор медичних наук, професор Сергій Дубров, передає "Радіо Свобода". При цьому медик висловився проти карантину, проте визнає його необхідність.

"Я проти будь-якого карантину, з одного боку. З іншого боку, ми всі повинні розуміти, що якщо кількість осіб щодня буде 15-20 тисяч, то медицина ляже. І просто у нас будуть ті кадри, які ми бачили під час першої хвилі на півночі Італії, тобто трупи на підлогах, тіла в приймальних відділеннях", – розповів він.

За його словами, якщо протягом двох тижнів кількість хворих зростатиме, то і важких випадків збільшиться.

"Тобто ми просто вже не витримаємо. У нас у відділенні інтенсивної терапії лікарні №17, де я працюю, 10 ліжок – 10-11 хворих. Менше хворих у нас практично не буває ... Для відділення інтенсивної терапії це досить багато. Ковідній корпус у нас на 60 ліжок. І 10-11 хворих постійно в відділенні інтенсивної терапії. Це важка робота. Це не терапевтичне відділення або інфекційні відділення. Тобто тут 24 на 7, фактично ти фізично не можеш відійти від пацієнта", – сказав Дубров.

Лікар додав, що заходячи на чергування в "червону" зону на 4-4,5 години, то через цей час "просто виповзаєш, працюючи один без санітарки та медсестри".

Як повідомляв OBOZREVATEL , лікар-імунолог сказав, що до кінця весни 2021 року 40% населення України перехворіють коронавірусною хворобою.

Надсилайте нам свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото та відео info@obozrevatel.com