Тести на COVID-19 стануть масовими в Україні, медиків не вистачатиме, – ексголовний санлікар

Восени в Україні різко зросте кількість тестувань на коронавірус і навантаження на медичну систему.

У країні можуть утворитися дефіцит ліжок у лікарнях і нестача медичного персоналу. Таку думку OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

Як пояснив медик, восени зросте кількість захворювань на гострі респіраторні інфекції, симптоми яких подібні до симптомів коронавірусу – підвищення температури, кашель, іноді діарея.

Отже, хворі з такими симптомами про всяк випадок робитимуть тести на COVID-19. Своєю чергою збільшення кількості тестувань призведе до збільшення виявлених випадків коронавірусу, оскільки "ми тестували тих, хто звернувся, контактних і тих, хто вже має якусь клініку, але загалом населення не тестувалося".

Унаслідок цих причин зросте навантаження на медичну систему, спрогнозував лікар. За його словами, в кожному районі, області, місті є план реагування на випадок масового захворювання, згідно з якими певні заклади можуть перепрофільовувати на госпіталі, зокрема готелі чи гуртожитки.

Водночас Бережнов не виключив ситуації, коли в країни утвориться дефіцит медиків. Але і цю проблему можна буде розв'язати шляхом залучення до лікування хворих на коронавірус медиків інших медичних спеціальностей.

Як писав OBOZREVATEL, експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан припустила, що під час осіннього спалаху гострих респіраторних захворювань сезонний грип може витіснити коронавірус.

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