Терористи пішли на нову провокацію з мостом у "ЛНР": що трапилося

У середу, 24 липня, терористи "ЛНР" не допустили фахівців з українського боку для обстеження зруйнованого моста в смт Станиця Луганська Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба Станично-Луганської районної держадміністрації в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Прибули проектувальники, фахівці, які повинні були оцінити всю ситуацію зі зруйнованим мостом для того, щоб підготувати відповідний проект. Як тільки проектувальники спустилися до провалу, їх попередили, що це буде сприйнято як акт агресії, і людині, яка перебуває на протилежній стороні в військовій формі, заборонено просуватися далі", – розповів голова РДА Юрій Золкін.

Юрій Золкін Скріншот із відео

Таким чином, за його словами, окупанти знову показали своє небажання створювати відповідні умови для ремонту моста.

Крім того, Золчак розповів, що фахівців, яких не пустили на міст, знімало телебачення, представники якого з'явилися з-за оборонного укріплення бойовиків.

Міст у Станиці Луганській Facebook Дарки Оліфер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення моста в районі Станиці Луганської, якщо з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що ремонт моста можливий тільки після того, як окупанти відведуть війська.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус до мосту, за що вони висловили подяку Україні.

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