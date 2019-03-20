Тепло повертається: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

Четвер, 21 березня, в Україні буде без опадів, день обіцяє бути сонячним і помірно теплим.

"Протягом дня очікується +7... +12 градусів, на півдні до +14 градусів", — повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко. Водночас може спостерігатися вітряна погода.

"Північно-західний вітер може бути завтра поривчастим. У Києві четвер буде сухим, свіжим. Уночі 0... +2 градуси, вдень +7... +9 градусів", — додає Діденко.

Чергова хвиля потепління прийде у вихідні — 22-23 березня.

"Із середини наступного тижня очікується похолодання. Погода хоч і мінлива, але без сильних атмосферних стресів", — зазначила синоптик.

Синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується пізніше і коротке літо в 2019 році. Метеорологічна осінь настане вже в кінці серпня.

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