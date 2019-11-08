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8 листопада • оновлено в 06:30
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Тепло йде: синоптики дали суперечливий прогноз для України

1.8т Читати матеріал російською

В Україні в п'ятницю, 8 листопада, очікується суперечлива погода. На заході пройдуть дощі, а на сході і півдні буде сонячно і тепло.

Про це повідомляє "Укгідрометцентр". Максимальна температура повітря в цей день очікується на півдні країни. Тут буде +18...+20 градусів, без опадів.

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Синоптики обнадіяли прогнозом погоди на вихідні в Україні

На заході очікується дощова погода, температура повітря складе +10...+13 градусів. У центрі буде до +16 і сухо, а на сході до +19 і без опадів.

У Києві 8 листопада +11...+13 градусів, дощів не передбачається.

Тепло йде: синоптики дали суперечливий прогноз для України

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж осені протримається плюсова температура – за винятком 17-23 листопада.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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