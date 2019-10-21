Тепло і тумани: синоптик уточнила прогноз по Україні

У більшості областей України у вівторок, 22 жовтня, очікується тепла погода без опадів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17 +24 градусів.

"Тумани накочуються потужно і дружно, тому, якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися", - написала вона.

туман 24 канал

За словами Діденко, тумани і слабкий вітер будуть сприяти накопиченню шкідливих домішок в повітрі, така ситуація триватиме ще до кінця тижня.

У Києві 22-го жовтня опадів не прогнозується, туман, денна температура повітря близько +20 градусів.

Діденко уточнила, що істотне похолодання передбачається з 28 жовтня, до +10 +14 градусів протягом дня, а з 31 жовтня - 1 листопада температура повітря поповзе до нічних 1-5 градусів, вдень до +5 +10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші морози в Україні очікуються лише в середині листопада.

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