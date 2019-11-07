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7 листопада • оновлено в 12:22
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Тепло до +20! Синоптикиня дала точний прогноз погоди в Україні

1.4т Читати матеріал російською

В Україні у п'ятницю, 7 листопада, температура повітря знизиться зовсім несуттєво, а в деяких регіонах досягатиме +20 градусів.

Прохолодніше буде на півночі та заході. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Україну накриє раптовими дощами: прогноз погоди на 7 листопада від ObozTV

На півночі України вночі пройде дощ, тут очікується +9...+14 градусів. На півдні і сході України буде +14...+20 градусів без опадів. Вдень дощі пройдуть у західних регіонах України. Вітер очікується зі сходу, північного сходу, слабкий або помірний.

Тепло до +20! Синоптикиня дала точний прогноз погоди в Україні
Тепло до +20! Синоптикиня дала точний прогноз погоди в Україні

"У Києві 8 листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально складе +7...+9 градусів, максимально +11...+13 градусів", – розповіла синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз на зиму в Україні, пообіцявши багато снігу і мороз до -20.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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