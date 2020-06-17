Тепер із боєголовкою: ЗСУ випробували найпотужнішу ракету "Нептун". Фото

У середу, 17 червня, завершився цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", під час яких військові перевірили ефективність ураження мішеней з використанням боєголовки.

Як повідомив ексглава РНБО України Олександр Турчинов у Facebook, ракета точно вийшла на ціль і знищила плавзасіб умовного противника. Випробування відбулися на полігоні Збройних сил України "Алібей" в Одеській області.

"Українські крилаті ракети довели свою ефективність. Це величезна перемога наших вчених і виробничників на чолі з генеральним конструктором КБ "Луч" Олегом Коростельовим. Український ВПК готовий до серійного виробництва мобільних комплексів крилатих ракет, які зможуть надійно захистити Україну від російської агресії з моря", - написав Турчинов.

Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун" на цей раз була стрілянина з бойовою частиною, зазначає прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Для того, щоб протидіяти російській агресії в акваторії Чорного і Азовського морів, розроблені РК-360 МЦ "Нептун". Це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів", – сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ракетний комплекс здатний виконувати бойові завдання в простих і складних метеорологічних умовах в будь-який час доби і року, при активній вогневій і радіоелектронній протидії супротивника.

"Ракети проекту "Нептун" є перспективною українською розробкою і в разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування, адже вони здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні", – відзначили в Генштабі.

Військові також підкреслили, що ракети керовані і практично непомітні для ворожих радарів.

"Нептун" вразив ціль

Олександр Турчинов прокоментував випробування ракетного комплексу "Нептун"

Генштаб ЗСУ розповів про випробування ракетного комплексу "Нептун"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні випробували потужний ракетний комплекс для ЗСУ.