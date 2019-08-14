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Тепер офіційно: УАПЦ припинила існування

2.2т Читати матеріал російською

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) офіційно припинила своє існування.

Про це стало відомо з повідомлення у парламентській газеті "Голос України", передають "Українські Новини".

"29 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань внесено запис про припинення існування релігійної організації "Патріархія Української автокефальної православної церкви" шляхом реорганізації, а саме шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)", – зазначено у повідомленні.

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Вікіпедія

Також наголошується, що термін заяви вимог кредиторами – до 3 жовтня 2019 року. У зв'язку з ліквідацією УАПЦ всі довіреності, видані на її ім'я до 29 липня, відкликані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Львівський Макарій (Малетич) – колишній предстоятель УАПЦ, яка приєдналася до ПЦУ, розповів, що у 2015 році об'єднання української церкви не відбулося через амбіції патріарха Філарета.

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Місце
Україна
Тег
УАПЦ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Осталась тильки СЦУ
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филипп филипыч
филипп филипыч
все старания филаретки пцу под хвост)
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