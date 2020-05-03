Теорія про космос може зазнати краху: вчені зробили революційне відкриття

Група вчених з Німеччини опублікувала дослідження, згідно з яким Всесвіт може розширюватися зовсім не так, як раніше вважали астрономи.

Про це йдеться у сюжеті НВ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Зазначається, що нове відкриття ставить під загрозу фундаментальну космологічну модель і може довести неточність попередніх розрахунків космічних відстаней.

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Як відомо, Великий Вибух відбувся близько 13,8 млрд років тому і досі вчені припускали, що Всесвіт розширюється рівномірно у всіх напрямках. Але нове дослідження показує, що це не так, і головна космологічна теорія про розширення Всесвіту може зазнати краху.

"Якщо вона підтвердиться, це означатиме, що вже встановлені відстані до віддалених об'єктів можуть бути хибними, а це, зі свого боку, повністю суперечить основній космологічній теорії, за якою людство жило весь час", – йдеться у сюжеті.

Допомогти вирішити задачу можуть орбітальні телескопи, адже саме завдяки їм можна дізнатися, що відбувається у найвіддаленіших куточках космосу. Наступного року один із таких буде запущено.

Також вчені NASA запропонували розмістити на Місяці найбільш точного радіотелескопу, який допоможе абож підтвердити, або назавжди спростувати головну космологічну теорію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, NASA разработало сервис, где можно увидеть, как выглядел космос в день вашего рождения.

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