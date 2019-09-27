Температура пішла вгору: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У п'ятницю, 27 вересня, в Україні трохи підвищиться температура. Однак у регіонах місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, зазначаючи, що опади передбачаються лише на півдні України.

Так, найвища температура спостерігатиметься на заході країни. Там стовпчики термометра піднімуться до позначки +17... +20, а вночі похолодає до +8... +10.

На півночі й сході України буде схожа погода. Вдень прогнозується температура в межах +15... +18. Однак в північних областях вночі буде +8... +10, а в східних регіонах температура опуститься до +3... +5 градусів.

У центрі України також не буде опадів. Вночі тут очікується +8... +10, а вдень до +16... +18.

Короткочасні дощі пройдуть лише на півдні країни. Вночі очікується +8... +10, а вдень на термометрах буде до +6... +18 градусів.

У Києві сьогодні хмарно, без опадів. Вночі в столиці +8... +10, вдень повітря підніметься до +15... +17.

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що 27 вересня на території України потеплішає, очікується суха погода.

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