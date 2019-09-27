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27 вересня • оновлено в 19:00
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Температура пішла вгору: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

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У п'ятницю, 27 вересня, в Україні трохи підвищиться температура. Однак у регіонах місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, зазначаючи, що опади передбачаються лише на півдні України.

Так, найвища температура спостерігатиметься на заході країни. Там стовпчики термометра піднімуться до позначки +17... +20, а вночі похолодає до +8... +10.

Новини
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На півночі й сході України буде схожа погода. Вдень прогнозується температура в межах +15... +18. Однак в північних областях вночі буде +8... +10, а в східних регіонах температура опуститься до +3... +5 градусів.

У центрі України також не буде опадів. Вночі тут очікується +8... +10, а вдень до +16... +18.

Короткочасні дощі пройдуть лише на півдні країни. Вночі очікується +8... +10, а вдень на термометрах буде до +6... +18 градусів.

У Києві сьогодні хмарно, без опадів. Вночі в столиці +8... +10, вдень повітря підніметься до +15... +17.

Температура пішла вгору: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що 27 вересня на території України потеплішає, очікується суха погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Хорошо быт прогнозистом .и менять прогнозы каждый день..
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