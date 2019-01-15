Температура, блювота, криваві плями: у Черкасах у страшних муках померла 2-річна дитина

У Черкасах сталася страшна трагедія, за два дні з моменту виявлення хвороби померла 2-річна дитина.

Маленький Олексійко помер від менінгококової інфекції блискавичної форми, йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте відео до кінця).

Мама малюка Катерина розповідає, що у нього різко піднялася температура, почалася блювота, а на тілі з'явилися криваві плями.

"Я піднімаю кофточку, а ці висипання на очах збільшуються. Це страшно", – поділилася вона.

Рідні загиблої дитини розповіли, що з Олексійком контактувала уся сім'я, у тому числі їхня старша дитина. Батьки вважають, що вони могли поширювати інфекцію після смерті сина, тому що їх ніхто професійно не проконсультував.

"Він так мучився, йому так боліло", – розповіли рідні хлопчика.

Катерина зазначила, що смертність від менінгококцемії у світі перевищує 80%, тому вона не має претензій до лікування, але не розуміє, чому після смерті сина їхній сім'ї не розповіли про небезпеку зараження – тільки на папірці написали назву антибіотика.

"Прийшли всі родичі, зайшли до нього, коли він був живий. Дозволили всім попрощатися, був контакт у всіх родичів, які там були, і у хресних", – зазначила жінка.

Лікарня

Крім того, Катерина обурилася тим, що лікарі не поцікавилися долею її старшої доньки Поліни, яка тісно спілкувалася із братиком, коли він підчепив інфекцію.

"За старшу дочку взагалі ніхто не сказав. Коли мій син захворів, старша дочка могла бути хвора. Чому вони не подзвонили в санстанцію", – здивувалася мама.

Крім того, коли у трьох дорослих після похорону піднялася температура, сім'я сама підняла шум.

"Ніхто не запропонував ізолювати нас, обстежити всіх – не було нічого цього сказано. Ми потенційно могли заразити пів села", – обурювалися рідні.

Після розголосу історії у соцмережах батькам запропонували здати повторні мазки на менінгококову інфекцію, а мешканцям будинку, де живе сім'я, рознесли записки з проханням пройти обстеження.

Зараз експертна комісія департаменту охорони здоров'я Черкас буде розбиратися, чи правильно діяли лікарі. До висновків комісії ніяких коментарів не давали.

Зазначимо, що менінгокок передається повітряно-крапельним шляхом під час близького контакту зі слизовими оболонками – це тісне спілкування, обійми, поцілунки, спільний посуд. Хвороба особливо небезпечна для дітей до п'яти років. Від п'яти груп менінгококової інфекції може захистити щеплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців попередили про небезпечну хворобу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!