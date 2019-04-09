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Єва Бажен
Єва Бажен
ТелеведучаВсі статті автора

Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя

393Читати матеріал російською

В рамках эксперимента и получения нового полезного навыка я отправилась в грузинский детский сад.

Если описать тремя словами - это восторг, неожиданность и хочу ещё!

Результаты превзошли все возможные ожидания!

Давайте начнем с начала: что меня связывает с малышами, есть ли специальное образование, опыт и что в итоге.

В далеком 2008 на прямой эфир пришла высокопоставленная чиновница из министерства образования, которая имела отношение к распределению бюджетных путевок для оздоровления в детские санатории и лагеря. Собирая информацию, прописывая вопросы к сценарию, мне "намекнули" о коррупционных реалиях распределения этих самых путевок. И о том, что деньги, которые украинское государство выделяет на детский отдых для многодетных семей и сирот на практике уходят "совсем не по назначению". Эфирный бой был не на жизнь, а на смерть! Стороны пытались превзойти друг друга в словесных баталиях, иногда более жарких, чем настоящие бои. У тёти потел лоб и подбородок, временами пропадал голос, дрожали руки, она ёрзала на стуле и постоянно смотрела на часы. Программа была в прямом эфире, посему просто встать и уйти она никак не могла! Температура в студии близилась к 39, тётя из высокого кабинета держалась огурцом, вот только уже не первой свежести, больше походила на маринованный. И тут кульминация! 30 секунд до окончания эфира и …!!!

Диалог

- Если вы мне не верите, поезжайте в "Артек" работать на смену вожатой (авт. 21 день на секундочку!) и сами во всем убедитесь!

- Я?

- Да!

- Так я по образованию журналист, а педагогики у меня всего 40 часов было

- Ничего, я вас устрою! Отбивка. Реклама. Заставка

Ну как вы понимаете тут уже дело чести: пришлось ехать, а как иначе. За свой счет конечно, и в учёт отпускных на работе, бонусом выдавали взбучку от генерального, - 33 удовольствия в одном пакете!

Дальше больше и интереснее, но только сегодня не об этом. Скажу коротко: 16 часов работы в день, 7 дней в неделю, два педагога-организатора на отряд в 25 человек, не дай тебе Господь что-то произойдет, - уголовная ответственность! Первые 7 дней рыдала, падала в обморок от недосыпания и непонимания, что я тут делаю, а потом как-то втянулась и освоилась. На следующий год приехала снова по доброй воле и большому блату))

Поэтому если вы спросите, есть ли у меня опыт работы с детьми, я отвечу есть. И не потому, что я мама 11 месячного карапуза, а потому что крещение детским лагерем похлеще любого пединститута.

Невысокие постройки в районе Ваке вдали от дороги и мой навигатор говорит, что "я прибыла к месту назначения". Вот только места, похожего на садик как-то не наблюдалось. Завернув в проулок передо мной вырос оазис: пестрые башенки детского городка, горки, качели. Меня встретила улыбчивая шатенка по имени Тако, после чего меня тут час же обули в бахилы и "вымыли руки".

В воздухе до сих пор пахло рождеством. Будто бы на минутку присевшие бабочки на стенах, дремлющие шары словно летучие мышки притаились на потолках, фортепиано с плюшевыми медведями отдыхали в углу главной игровой комнаты. На миг показалось, что я очутилась в сказке. Время остановилось: проблемы испарились, курс доллара ощущался стабильным, все в этой жизни устраивало и улыбало. Разве так бывает? Куда-то далеко-далеко в детство унесли секундные грезы.

-А тут детишки кушают" - произнесла улыбчивая директор Тако, вернув меня из мира воздушных замков.

Перед моим взором возвышался могучий камин, в котором "проживали" настоящие дрова и горел огонь из папье-маше раскрашенный желтой гуашью. Рядом стояли маленькие столики и стульчики видимо из сказки про Алису и 7 гномов. На кухне суетилась женщина в чепце. Аромат свежеиспеченного хлеба заставил попросить салфетку и вытереть слюни.

Мы с Тако направились к малышам в игровую и тут я не сдержалась. Дверь была отрыта. Ванная комната для гномиков? Крошечные рукомойники и две шеренги крючков с именами и фамилиями их владельцев. Удержать эмоции не удалось, пришлось сызнова просить салфетку.

Волшебное пространство как-будто бы

запланировало оставить меня у себя.

Чего только стоила спальная комната для самых маленьких. Помните русскую народную сказку "Маша и три медведя"? "Кто спал на моей кровати и помял её?"

Не знаю почему я так много эмоций уделила пространству. Может быть потому, что стены влюбили меня в себя, а может влюбились в меня?

Или это страх перед новым. Дети такие непосредственные и правдивые, а я еще и язык их родной не знаю, вам бы не было страшно?

Тако открыла дверь и мы вошли в игровую на урок рисования.

Я начала с улыбки и жестов, обратилась на русском, особо отклика не получила. На английском? Тако одобрительно махнула ресницами.

О, Боги, вот оно! Мы же все в этой жизни в поиске чему бы еще удивиться: что бы посмотреть, съесть, куда бы улететь для вдохновения. Эмоция удивления правит балом в нашей голове.

И тут я получила свой допинг! Дети 4-5 лет свободно без акцента говорили на английском, и это не ограничивалось ответами на вопрос как тебя зовут и сколько тебе лет.

Николоз рассказал, что его мама в животике носит братика. Вера и Алекс научили меня показывать шарк (акулу) и сердце. А у Нуцы с диадемой на голове новое пудровое платье, которое мама привезла из "самого Парижу".

Ну вот скажите, разве политика, статистика, новости, глобальное потепление имеют значение?

На прощание мы пили сладющий чай с пирогом с повидлом у камина. Наверное это был мой самый счастливый день за последнии 6 месяцев.

Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя
Телеведущая меняет профессию, или Как я освоила профессию воспитателя

фото Анна Богуш

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Автор
Єва БаженЄва Бажен
Місце
Грузія
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