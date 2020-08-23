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Телеканал "НАШ" потрапив у скандал через дивне відео до Дня незалежності

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
2,3 т.
Ролик каналу 'НАШ' маніпулює фактами

Ролик каналу "НАШ" маніпулює фактами. telekritika.ua

Телеканал "НАШ", який належить колишньому народному депутату від "Опозиційного блоку" Євгену Мураєву, випустив маніпулятивне відео до Дня незалежності України.

На це звернула увагу в Facebook журналістка Марина Данилюк-Ярмолаева. За її словами, сенс ролика – що суверенітет України помилка, що треба було не підтримувати самостійність, що життя в Радянському Союзі уберегло б країну від війни з Росією (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кадри ЗСУ з українськими шевронами з кадрами обстрілу Донбасу мають підвести до думки, що це нашій армії нема чого робити і вона начебто окупувала частину території. Не РФ", – зазначає журналістка.

Вона обурилася відсутністю реакції на відео Служби безпеки України і Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

"Регулярно бачу там (на каналі "НАШ", – ред.) лубочних патріотів, які легалізують мураєвщину та азаровщину. Але є межа. Мало того, що тиждень тамтешні працівники ср*ку рвуть за Лукашенка. І в унісон з гостями заявляють, що Януковичу треба було давити опозицію у свій час, як Лукашенку. Мало того, що ці персони видають меседжі, що Україна "антиросійщиною" не має спричинити розпаду РФ. Аж тут таке пекло", – підкреслила Данилюк-Ярмолаева.

Раніше OBOZREVATEL розповідав кілька цікавих фактів про День Незалежності, а також про головні традиції свята.

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