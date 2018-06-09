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"Там українські прапори!" Волонтер розвінчав фейк терористів "ДНР"

2.2тЧитати новину російською

Інформація про те, що ЗСУ залишили відвойовані в кінці листопада 2017 року населені пункти Гладосове та Травневе під Горлівкою, розташовані в "сірій зоні", є фейком терористом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін, підкресливши, що над цими селищами "майорять українські прапори".

"Фейк. Певно, глід був палений... Ніхто нікуди не відходив і нічого не залишав", - написав він у своєму пості.

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"Глід - це як зазвичай, а тут вже те міцніше", "Треба ж якось розбавити гіркоту поразки!" - прокоментували чергову неправдиву заяву терористів користувачі мережі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як у "ДНР" видали фейк про "терориста" СБУ з Йорданії.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктФейки російських ЗМІВійна на Донбасі
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