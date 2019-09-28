Там зірвалося! З'явилися рідкісні кадри 4 енерогоблока ЧАЕС

У мережі з'явилися кадри руїн 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Як передає Ruptly, вони належать групі з 15 репортерів, які отримали доступ до пункту управління 4-го енергоблоку Атомної Електростанції в Чорнобилі.

Повідомляється, що візит проходив у рамках презентації путівника про Чорнобильську зону відчуження.

4 реактор Чорнобильської АЕС Trip Advisor

На кадрах видно, що зруйнований пункт управління покритий в'язкою субстанцією, котра перешкоджає формуванню пилу. Уточнюється також, що рівень радіації в цьому приміщенні в 40 тисяч разів перевищує норму.

Туристи отримали дозвіл на відвідування цього реактора з 2 вересня 2019 року.

Приміщення 4 реактора скрін відео

Приміщення 4 реактора скрін відео

Приміщення 4 реактора скрін відео

Приміщення 4 реактора скрін відео

Приміщення 4 реактора скрін відео

Приміщення 4 реактора скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, пожежні Чорнобильської зони відчуження оголосили збір коштів на відновлення пам'ятника "Тим, хто врятував світ", який з'явився через 10 років після трагедії.

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