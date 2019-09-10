"Сядеш на 20 років!" Сенцов розповів, як після затримання його намагалися "купити"

Після затримання Олега Сенцова в окупованому Росією Криму, його намагалися "купити", вимагаючи дати свідчення проти влади України.

Про це він розповів на першій після звільнення пресконференції у вівторок, 10 вересня. Український режисер зазначив, що після затримання силовики тиснули на нього.

"Там вони вміють це робити, але це працює не з усіма. Коли почалися обшуки, перші свідчення, мене привезли до відділку, то прийшов слідчий і сказав: "На тебе свідчення є, ти сядеш, але можеш полегшити свою долю й дати свідчення на Кличко (Віталія, мер Києва. – Ред.), на кого завгодно, ти був на Майдані, називай будь-яке прізвище", – розповів він.

Сенцов повідомив, що за такі показання йому готові були скоротити термін, але він відмовився.

"Якщо даєш свідчення – 7 років, якщо ні – паровозом 20 років", – згадував він слова слідчого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Сенцов розповів, що у президента України Володимира Зеленського є домовленості й подальший план щодо звільнення утримуваних у Росії осіб.

Також режисер зазначив, що повернення до окупованого Крим можливо тільки на танках.

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