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10 вересня • оновлено в 22:26
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/ Суспільство

"Сядеш на 20 років!" Сенцов розповів, як після затримання його намагалися "купити"

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Після затримання Олега Сенцова в окупованому Росією Криму, його намагалися "купити", вимагаючи дати свідчення проти влади України.

Про це він розповів на першій після звільнення пресконференції у вівторок, 10 вересня. Український режисер зазначив, що після затримання силовики тиснули на нього.

"Там вони вміють це робити, але це працює не з усіма. Коли почалися обшуки, перші свідчення, мене привезли до відділку, то прийшов слідчий і сказав: "На тебе свідчення є, ти сядеш, але можеш полегшити свою долю й дати свідчення на Кличко (Віталія, мер Києва. – Ред.), на кого завгодно, ти був на Майдані, називай будь-яке прізвище", – розповів він.

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Сенцов повідомив, що за такі показання йому готові були скоротити термін, але він відмовився.

"Якщо даєш свідчення – 7 років, якщо ні – паровозом 20 років", – згадував він слова слідчого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Сенцов розповів, що у президента України Володимира Зеленського є домовленості й подальший план щодо звільнення утримуваних у Росії осіб.

Також режисер зазначив, що повернення до окупованого Крим можливо тільки на танках.

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Особи
Олег Сенцов Віталій Кличко
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А зачем российскому следователю показания на Кличко? Тем более участие Кличко в государственном перевороте фиксировали видеокамеры СМИ всего мира!
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Маскова Илона
Маскова Илона
Наступает время ох.ительных историй.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Показания на Кличко дороже стоят. Напомните, Кличко личный враг Путена?
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