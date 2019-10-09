Свято літа та пісень: у Чорногорії відбулися Дні української музики

Із 30 вересня по 6 жовтня у столиці Чорногорії Подгориці в культурно-інформаційному центрі "Budo Tomovic" відбулися Дні української музики, організовані Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM за підтримки Посольства України в Чорногорії.

Партнером проєкту стала МГО "За сімейні цінності", а інформаційний супровід йому надали телеканал ObozTV, сайт OBOZREVATEL та медіахолдинг "Едіпресс Україна". Крім того, реалізації проєкту посприяли перша секретарка Управління публічної дипломатії Руслана Лінник та головна зберігачка Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко.

На початку культурного івенту відбулася пресконференція, де його організаторка, президентка Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM Тетяна Колесніченко, тимчасова повірена у справах України в Чорногорії Наталія Фіялка, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова та директорка КІЦ "Budo Tomovic" Сніжана Буржан розповіли про Дні української музики в Чорногорії як про захід культурної дипломатії. Його мета – познайомити чорногорців з культурою України та розвинути зв’язки між нашими країнами.

Пресконференція організаторів Днів української музики в Чорногорії ADRUM

Тетяна Піскарьова і Наталя Фіялка ADRUM

Наталя Фіялка і Тетяна Колесніченко ADRUM

Пресконференція організаторів Днів української музики в Чорногорії ADRUM

Пресконференція організаторів Днів української музики в Чорногорії ADRUM

Пресконференція організаторів Днів української музики в Чорногорії ADRUM

Також в рамках заходу відбулися художня виставка, концерт та майстеркласи з української музики. На виставці Національний музей Тараса Шевченка представив твори українського генія Тараса Шевченка "Музики", а STUDIORAR – сучасну українську фотографію. В проєкті взяли участь майстри фотомистецтва: Валентин Кармінський, Олександр Путров, Олександр Удра, Сергій Тушинський, Андрій Максимов, Олександр Воропаєв. Експозиція фотографії під назвою "Дивись і слухай" включає 20 фото сучасних українських зірок різних жанрів – "Океану Ельзи", "DakhaBraha", Людмили Монастирської, Тіни Кароль та інших. Під кожною світлиною є QR-код із посиланням на виступ певного артиста або гурту.

Hardkiss Робота з фотовиставки "Дивись і слухай"

Dakha Bragha Робота з фотовиставки "Дивись і слухай"

Dakh Daughters Робота з фотовиставки "Дивись і слухай"

KAZKA Робота з фотовиставки "Дивись і слухай"

Джамала Робота з фотовиставки "Дивись і слухай"

Виставка на Днях української музики в Чорногорії ADRUM

Виставка на Днях української музики в Чорногорії ADRUM

Виставка на Днях української музики в Чорногорії ADRUM

Виставка на Днях української музики в Чорногорії ADRUM

Крім того, для дорослих та дітей були проведені майстеркласи, де відвідувачі дізналися про унікальні українські музичні інструменти та мали змогу поспівати та пограти з музикантами українську музику.

Після цього з урочистим відкриттям відбувся концерт, у якому взяли участь заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, яка до того ж виступила ведучою заходу, оперна співачка Тетяна Бондарь, інструменталісти-віртуози бандурист Ярослав Джусь та сопілкар Максим Бережнюк. З чорногорської сторони ведучим концерту був зірка телебачення Чорногорії Сабрія Вулич.

Зазначимо, що Національний музей Тараса Шевченка подарував роботи українських художників музеям Чорногорії: картину Валентини Козяр "Скрипаль" Національному музею Чорногорії, а картину Михайла Кириленка "Мелодія гір" музеям та галереям Подгориці.

Культурні заходи, організовані українською стороною, відвідало багато глядачів. Варто зазначити, що вони зацікавили як українську діаспору (люди цілими родинами прийшли підтримати промоцію своєї культури у вишиванках), так і чорногорців. Вони зізналися, що їх дуже приваблює українська автентика, поєднана із сучасним мистецтвом. Саме тому українських артистів у залі зустрічали дуже тепло – із гучними оплесками та вигуками "браво". А коли музиканти виконали сучасні світові хіти на народних українських інструментах, глядачі навіть почали підтанцьовувати.

Майстерклас із гри на народних інструментах ADRUM

Майстерклас із гри на народних інструментах ADRUM

Майстерклас із гри на народних інструментах ADRUM

Бандурист Ярослав Джусь ADRUM

Майстерклас із гри на народних інструментах ADRUM

Майстерклас із гри на народних інструментах ADRUM

Чорногорці були вражені багатогранним яскравим мистецтвом України, яке, завдяки талантам артистів, змогло поєднати в собі як шедеври народної творчості, так і сучасні тренди.

Відтак за допомогою культурної дипломатії в Чорногорії дізналися про Україну як про сучасну, європейську, висококультурну країну з багатовіковою історією і самобутніми традиціями.

Після концерту в КІЦ "Budo Tomovic" відбувся коктейль, де представники політичної, культурної та бізнесової еліти Чорногорії та України мали змогу поспілкуватися та обговорити майбутні спільні проєкти.

Організаторка Днів української музики в Чорногорії, президентка ADRUM Тетяна Колесніченко ADRUM

Дні української музики в Чорногорії ADRUM

Дні української музики в Чорногорії ADRUM

Дні української музики в Чорногорії ADRUM

Тетяна Бондарь ADRUM

Дні української музики в Чорногорії ADRUM

Тетяна Піскарьова ADRUM

Ярослав Джусь ADRUM

Максим Бережнюк ADRUM

Дні української музики в Чорногорії ADRUM

Дні української музики в Чорногорії ADRUM

Дні української музики в Чорногорії ADRUM

Дні української музики в Чорногорії ADRUM

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