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7 січня • оновлено в 15:08
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"Святий Боже не допоможе": українець, який живе в Австралії, розкрив правду про пожежі

8.3т
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В Австралії, що зараз охоплена лісовими пожежами, побутове життя громадян практично не змінилося.

Як розповів у Facebook українець Ігор Зацаревний, який проживає в Сіднеї, вогнем охоплено лише приблизно 2% країни, а на решті частини держави "життя триває так само, як і до пожеж".

Він закликав не вірити всім повідомленнями ЗМІ, що пишуть: "катастрофа", "все горить", "мало хто вцілів".

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"Будь-яке ЗМІ зацікавлене в сенсаційній новині. Ніхто не напише, що пожежі є, але 98% території живе звичайним життям. Теж стосується будь-яких постів метою яких є виключно підняти популярність автора через перепост, лайки, кількість срачу в коментарях. І реальний стан речей ховається під тоннами хайпу", – зазначив Зацаревний.

Українець пояснив, що від стихії постраждало лише 2% країни, але інша частина материка залишилася недоторканою.

"Так, там, де будинки розміщувалися безпосередньо на шляху пожежі (1-5 км від неї), – там пекло. Але певні ділянки пожежники гасять і все обходиться. Так, багато, якщо не всі страшні фото й відео, що є в інтернет і ЗМІ, – це правда. Але знову – це все кадри з локальних точок. На відстані від пожежі життя не змінилося. На власному прикладі – найближчі пожежі від мого району Сіднея були майже 10 км. Їх миттєво загасили. Ті пожежі, де "святий Боже не допоможе", розташовані за 150-200 км. Життя триває, так само, як і до пожеж. Люди працюють, відпочивать, розважаються", – розповів він.

Пожежі в Австралії

Пожежі в Австралії

Зацаревний додав, що велику допомогу в боротьбі зі стихією надають волонтери. А пожежники в Австралії і зовсім вважаються "святими, на яких моляться".

"Однією з причин нинішніх подій вважається заборона превентивних контрольованих пожеж з подачі зелених (що їх не чути зараз взагалі). В результаті те, що могло б бути оточене пожежниками і підпалено за пів дня до сильної зливи просто накопичилося за кілька років і маємо 20-30 см майже пороху на площі з кілька Україн", – підкреслив він.

Автор підсумував, що пожежі в Австралії – це частина природного циклу, а певні рослини за роки еволюції просто пристосувалися і потребують пожеж, без яких їхнє насіння не розкриється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Вельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

  • Стихія практично повністю знищила місто Балморал, що розташоване за 120 км від Сіднея.

  • В Австралії через безперервні пожеж оголосили масштабну евакуацію населення і туристів із південно-східних штатів країни.

  • Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

  • Через жорстоку стихію вже загинуло 25 осіб і майже 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

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Читайте всі новини по темі "Пожежі в Австралії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пожежі в Австралії
Місце
Австралія Сідней
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
2% это НЕ мало. Надо понимать И ГОВОРИТЬ о том, что такие аномалии будут увеличиваться по масштабам и это результат деятельности ЧЕЛОВЕКА (но НЕ homo sapiens'а, а как раз ПОТЕРЯВШЕГО разум) на Земле. Загрязнения как атмосферы, так и, особенно, ионосферы. Загрязнение ионосферы ОЧЕНЬ БЫСТРО дает отклик на Землю в виде пока что ЛОКАЛЬНЫХ погодных аномалий (жары, холода, ураганов), но по мере увеличения загрязнения и к климатическим изменениям.
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Николаев Олег
Николаев Олег
В Сибири сгорело 3 млн гектар и потушили - это был ужас и Путин должен уйти. В англоговорящий стране выгорело 7 млн гектар и конца не видно - это просто ерунда, не берите в голову.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Он Алекс, да хватит цитаты эти писать, мало ли что сказал этот человек. Сделали потом как надо, всё потушили. Кстати, про размеры сгоревшего. Ты врёшь. Выгорело менее 3 млн, точная цифра 2,7 млн гектаров. Источник - Википедия статья "Лесные пожары в Сибири (2019)"
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Он Алекс
Он Алекс
Николаев Олег, относительно масштабов, за год выгорела на России 13 миллионов гектар,в итог пожаров о котором ты пишешь выгорело 4,5 млн гектаров
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