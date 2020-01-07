"Святий Боже не допоможе": українець, який живе в Австралії, розкрив правду про пожежі

В Австралії, що зараз охоплена лісовими пожежами, побутове життя громадян практично не змінилося.

Як розповів у Facebook українець Ігор Зацаревний, який проживає в Сіднеї, вогнем охоплено лише приблизно 2% країни, а на решті частини держави "життя триває так само, як і до пожеж".

Він закликав не вірити всім повідомленнями ЗМІ, що пишуть: "катастрофа", "все горить", "мало хто вцілів".

"Будь-яке ЗМІ зацікавлене в сенсаційній новині. Ніхто не напише, що пожежі є, але 98% території живе звичайним життям. Теж стосується будь-яких постів метою яких є виключно підняти популярність автора через перепост, лайки, кількість срачу в коментарях. І реальний стан речей ховається під тоннами хайпу", – зазначив Зацаревний.

Українець пояснив, що від стихії постраждало лише 2% країни, але інша частина материка залишилася недоторканою.

"Так, там, де будинки розміщувалися безпосередньо на шляху пожежі (1-5 км від неї), – там пекло. Але певні ділянки пожежники гасять і все обходиться. Так, багато, якщо не всі страшні фото й відео, що є в інтернет і ЗМІ, – це правда. Але знову – це все кадри з локальних точок. На відстані від пожежі життя не змінилося. На власному прикладі – найближчі пожежі від мого району Сіднея були майже 10 км. Їх миттєво загасили. Ті пожежі, де "святий Боже не допоможе", розташовані за 150-200 км. Життя триває, так само, як і до пожеж. Люди працюють, відпочивать, розважаються", – розповів він.

Пожежі в Австралії

Зацаревний додав, що велику допомогу в боротьбі зі стихією надають волонтери. А пожежники в Австралії і зовсім вважаються "святими, на яких моляться".

"Однією з причин нинішніх подій вважається заборона превентивних контрольованих пожеж з подачі зелених (що їх не чути зараз взагалі). В результаті те, що могло б бути оточене пожежниками і підпалено за пів дня до сильної зливи просто накопичилося за кілька років і маємо 20-30 см майже пороху на площі з кілька Україн", – підкреслив він.

Автор підсумував, що пожежі в Австралії – це частина природного циклу, а певні рослини за роки еволюції просто пристосувалися і потребують пожеж, без яких їхнє насіння не розкриється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Вельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

Стихія практично повністю знищила місто Балморал, що розташоване за 120 км від Сіднея.

В Австралії через безперервні пожеж оголосили масштабну евакуацію населення і туристів із південно-східних штатів країни.

Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

Через жорстоку стихію вже загинуло 25 осіб і майже 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

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