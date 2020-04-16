Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму в Полтаві Олександр Дедюхін обурився тим, що в свято Чистого четверга йому доводиться проводити службу в порожньому храмі.

Водночас підкреслив, що через карантин в країні така ж ситуація буде і на Великдень, що дуже "дратує і злить" його. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Чистий четвер, а я служу службу в храмі, який завжди зазвичай заповнений, а зараз порожній і це дратує. І на Великдень все буде точно так само. "Христос Воскрес!" прозвучить для 5-7 осіб усього", – зазначив священнослужитель.

Протоієрей ПЦУ Олександр Дедюхін

Дедюхін зізнався, що зараз йому належить відправити безліч посилок, а перед цим зібрати пасочки у різних господинь, які їх пекли.

"Відправити треба так, щоб нічого не переплутати. Переживаю, щоб і пасочки, і яйця були смачні, але нічого гарантувати не можу, особливо про яйця, бо хто його знає, що там за курки для магазинів яйця несуть", – висловився протоієрей ПЦУ.

Дедюхін додав, що разом зі своїми помічниками – отцем Романом і парафіянами – вони дуже стараються і сподіваються догодити всім вірянам, які не зможуть відвідати Великодню службу через карантин.

"Тільки пообіцяйте мені одну річ. Коли вся ця погань закінчиться. Ви прийдете на службу. І, як завжди, нас буде дуже багато. Ми разом славитимемо Господа. Собором святих. Повним храмом. Радісним серцем прославляти воскреслого Господа", – підсумував він, підписавшись як "злий, засмиканий, засмучений, але повний надій ваш протоієрей Олександр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше протоієрей ПЦУ Олександр Дедюхін заявив, що якщо на Великдень у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі не буде сходження Благодатного Вогню, це принесе "кінець "русскому міру".

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