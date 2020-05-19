Річницю відзначать на небесах, 13-річна дівчинка осиротіла. Деталі фатальної трагедії з подружжям на Житомирщині

Цього року пара повинна була відзначити 15-річчя спільного життя

Жінка з друзями перекинулася на човні. Вона не вміла плавати, чоловік кинувся рятувати й теж загинув

На Житомирщині трапилася страшна трагедія – у річці на очах у друзів і рідних потонули чоловік і дружина, сиротою залишилася їхня 13-річна донька. Знайомі кажуть, що чоловік і дружина, Оля і Анатолій Янкові, цього року повинні були відзначити 15-річчя весілля.

Вони дуже любили одне одного й були нерозлучні. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Човен не витримав і перекинувся

Трагедія сталася в вихідні на річці біля села Нехворощ. 37-річна Ольга та 42-річний Анатолій разом із родичами й друзями відпочивали на березі. Чоловіки ловили рибу, а Оля і її знайомі вирішили переплисти річку на човні. Однак несподівано маленький рибальський човен перекинувся – і всі опинилися у воді.

загибле подружжя Facebook Ольги Янкової

Троє встигли дістатися до берега, а Оля не вміла плавати й відразу почала тонути. На допомогу дружині кинулися чоловік і її брат. На жаль, братові вдалося витягнути на берег уже бездихане тіло жінки. Ніякі спроби реанімувати її не вдалися. У метушні відразу не помітили, що Анатолій не вийшов із води. Лише рятувальники, що прибули на місце, дістали його тіло.

"Анатолій намагався її врятувати, але був в одязі, та ще холодна вода. Тільки вони удвох знають усі деталі того, що сталося", – розповіла нам кума подружжя Тетяна Волшебна.

Це якийсь фатум

Подружжя з донькою Марією жило в Бердичеві. Оля працювала в салоні краси.

"Оля була чудовою людиною і професійним перукарем. Як бджілка, цілими днями метушилася, і чоловік її теж. Він постійно намагався забезпечити своїй сім'ї гідне життя. Оля була турботливою мамою, вони виховували свою доньку. Ще в Олі тато-інвалід, за яким вона доглядала", – розповіла її знайома.

Facebook Ольги Янкової

"Вони з чоловіком завжди були дуже близькі. Анатолій її і привозив на роботу, і забирав. Вона теж його любила і весь час про нього говорила. Це якийсь рок: два роки тому в нас також загинула молода красива пара приблизно такого ж віку. У них теж залишилася донька", – згадує одна з клієнток Олена.

Ольга Янкова Facebook Ольги Янкової

Донька малює так само, як і мама

Зараз Маша залишилася з бабусею й дідусем. Вона така ж творча натура, як і її мама. У дівчинки на сторінці в соцмережах багато фотографій її малюнків і виробів.

"Оля теж дуже гарно малювала. У мене на пам'ять залишилися на стіні дуже смішні мухоморчики, які вона мені подарувала. Вона й зачіски робила красиві. Ми цю лебедину пару щойно поховали, досі не можу отямитися", – каже Тетяна Волшебна.

загибле подружжя Facebook Ольги Янкової

Ольга і Анатолій одружилися в 2005 році. Цього року в них мало бути 15-річчя спільного життя.

"Але не судилося. Тепер відзначать на небесах, бо вони повінчані. Олечка була хрещеною мамою моєї доньки. Пам'ятаю, як я запропонувала їй цю місію, вона розплакалася. Тримала мою малу на руках і щось щебетала їй. Вона дуже відповідально до цього ставилася і кращої хрещеної мами годі й шукати", – згадує Тетяна Волшебна.

Facebook Ольги Янкової

Facebook Анатолія Янкового

Анатолій захоплювався футболом, кажуть, відмінно забивав голи. Але кілька років тому через травму ноги змушений був покинути цей вид спорту.

Багато знайомих пари шоковані тим, що сталося, – як звичайна прогулянка могла обернутися такою жахливою трагедією...

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