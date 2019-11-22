Медреформа і резонансні розслідування: в "Свободі слова Савіка Шустера" дадуть відповіді на найгостріші запитання

У п'ятницю, 22 листопада, о 21:00 в "Свободі Слова Савіка Шустера" експерти обговорять медичну реформу в Україні і резонансні розслідування останніх років.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.

Запрошені експерти будуть розбиратися, в чиїх же руках насправді здоров'я нації. Також обговорять, чи зможе нова влада навести порядок у медицині і повернути довіру до лікарів?

Медреформа і розслідування: у Шустера дадуть відповіді Скріншот з відео

В ефірі програми з'явиться директор Державного бюро розслідувань Роман Труба з ексклюзивним коментарем на тему "Справи Порошенка – справедливість чи політичне переслідування?"

У дискусії візьмуть участь:

Євген Комаровський, лікар-педіатр, кандидат медичних наук

Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань

Михайло Радуцький, нардеп від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань здоров'я нації

Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я України

Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця

Людмила Васильєва, доктор медичних наук, лікарка-гомеопат (на зв'язку по Skype)

Дмитро Скопінцев, лікар-невролог, лікар сімейної медицини, лікар аюрведа

Олександр Чумак, радник міністра охорони здоров'я України

Олег Мусій, міністр охорони здоров'я України (2014 року), організатор медичної служби на Евромайдане

Олександра Устинова, нардепка від "Голосу"

Яніна Соколова, журналістка, телеведуча

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі медичні послуги, за які українці незабаром перестануть платити.

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