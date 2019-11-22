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22 листопада • оновлено в 20:00
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Медреформа і резонансні розслідування: в "Свободі слова Савіка Шустера" дадуть відповіді на найгостріші запитання

1.5т
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У п'ятницю, 22 листопада, о 21:00 в "Свободі Слова Савіка Шустера" експерти обговорять медичну реформу в Україні і резонансні розслідування останніх років.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.

Запрошені експерти будуть розбиратися, в чиїх же руках насправді здоров'я нації. Також обговорять, чи зможе нова влада навести порядок у медицині і повернути довіру до лікарів?

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Медреформа і розслідування: у Шустера дадуть відповіді

Медреформа і розслідування: у Шустера дадуть відповіді

Скріншот з відео

В ефірі програми з'явиться директор Державного бюро розслідувань Роман Труба з ексклюзивним коментарем на тему "Справи Порошенка – справедливість чи політичне переслідування?"

У дискусії візьмуть участь:

  • Євген Комаровський, лікар-педіатр, кандидат медичних наук

  • Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань

  • Михайло Радуцький, нардеп від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань здоров'я нації

  • Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я України

  • Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця

  • Людмила Васильєва, доктор медичних наук, лікарка-гомеопат (на зв'язку по Skype)

  • Дмитро Скопінцев, лікар-невролог, лікар сімейної медицини, лікар аюрведа

  • Олександр Чумак, радник міністра охорони здоров'я України

  • Олег Мусій, міністр охорони здоров'я України (2014 року), організатор медичної служби на Евромайдане

  • Олександра Устинова, нардепка від "Голосу"

  • Яніна Соколова, журналістка, телеведуча

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі медичні послуги, за які українці незабаром перестануть платити.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Петро Порошенко Роман Труба Михайло Радуцький Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
медреформа
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