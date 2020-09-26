Світові лідери висловили співчуття Україні через катастрофу Ан-26 під Харковом

Світові політики висловили Україні співчуття у зв'язку із загибеллю курсантів та офіцерів в катастрофі Ан-26 під Харковом.

Так про сум з приводу трагедії уже написали у своїх зверненнях та на офіційних сторінках у Twitter представники влади Польщі, ЄС та Канади.

Як повідомляє УНН, президент Республіки Польща Анджей Дуда направив послання президенту України Володимиру Зеленському.

"Засмучений новиною про трагічні наслідки авіакатастрофи літака, на борту якого перебували студенти Харківського національного університету Військово-повітряних сил України, висловлюю вам від імені польського народу і себе самого глибоке співчуття. Можу вас запевнити, що в ці болючі моменти ми об’єднані горем і скорботою з сім’ями загиблих і з усім українським народом", – заявив польський лідер.

Також співчуття українському народу висловив віцепрезидент ЄС і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака цього вечора в Чугуєві, Україна. Думками я разом з сім'ями та друзями тих, хто втратив життя. Мої співчуття від імені ЄС президенту Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі, міністру оборони Андрію Тарану", – написав він у Twitter.

Звернення до сімей та друзів загиблих в особистому мікроблозі оприлюднив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Які сумні новини з України. Ми висловлюємо наші співчуття сім'ям і друзям, які втратили близьких в авіакатастрофі, і бажаємо тим, хто вижив якнайшвидшого одужання. Наші думки з вами сьогодні ввечері", – написав політик.

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