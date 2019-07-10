"Світ почув правду!" Філарет виправдався за інтерв'ю пропагандистам Кремля

Патріарх Філарет заявив, що "ворожому" пропагандистському каналу "Росія 24" дав "правдиву інформацію" щодо церковних справ України.

В інтерв'ю "Громадському" Філарет поскаржився, що українські ЗМІ часто перекручують його слова, оскільки "направлені на знищення Київського патріархату".

"Я даю інтерв'ю всім, хто до мене звертається. Але я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я давав ворожому каналу", - сказав Філарет.

"Він [російський канал] не підтримує, але він не перекрутив те, що я сказав. І це уже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Одні звертають увагу на те кому дав інтерв’ю, а другі звертають, що сказав патріарх. Так ось треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", - заявив він.

При цьому Філарет додав, що можливо "помилився в тому, що дав інтерв'ю такому каналу".

Патріарх Філарет радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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