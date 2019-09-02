Подивившись останнє інтерв'ю Володимира Зеленського, я прийшла до таких висновків.

Володимир є дуже харизматичною і цілеспрямованою людиною і керівником. Він звик брати відповідальність за свої дії і довіряти своїй команді.

Видно, що на посту президента йому важко, так як він людина чесна і відкрита, проте пост президента не дозволяє відкривати всю інформацію, і йому доводиться багато утримувати в таємниці і недоговорювати. Наприклад, відео того моменту, коли він говорить про розмову з Путіним телефоном і закушує губи. Це говорить про те, що він притримує інформацію і вибирає, що говорити, а що ні.

Володимир звик, що команда в "Кварталі" була надійна, і можна було довіряти всім. Зараз же йому важко, так як він поки що не зовсім впевнений в своєму оточенні, і це доставляє йому певні труднощі.

Видно, що як політик він поки що в собі сумнівається і дуже покладається на своє оточення. Він злиться на систему, яка сильніша, ніж він.

Для нього багато речей очевидні, однак поки що він не в силах все різко змінити, і це його засмучує і навіть злить. Він вразливий, може бути емоційний, особливо коли не виходить так, як він планував. Однак цілеспрямованість допомагає йому йти далі і діяти, незважаючи на помилки.

Володимир дуже розумна людина і хороший аналітик, проте легко може потрапити в халепу, якщо в чомусь не обізнаний. Йому важливо зберегти свою репутацію чесної людини, тому це його слабке місце. Якщо почати тиснути на його нечесність, він легко втрачає самовладання.

Володимир Зеленський виступає на церемонії з нагоди Дня ВМС України Instagram zelenskiy_official

Як мені здається, його головною проблемою є те, що йому ПОТРІБНО приховувати від народу багато політичних нюансів, в той час як він, навпаки, звик всі ці секрети в "Кварталі" озвучувати і висміювати.

Він став більш вразливим, тому підтримка сім'ї для нього стала просто необхідна. Особливо батька.

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