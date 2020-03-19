Супрун розповіла, як захиститися від коронавірусу людям в групі ризику

Ексголова МОЗ України Уляна Супрун дала поради, як захиститися від коронавірусу COVID-19 людям в групі ризику.

На сторінці в Facebook вона зазначила, що до групи ризику входять люди похилого віку та люди з серйозними хронічними захворюваннями (хвороби серця, легенів, цукровий діабет).

Коронавірус в Україні

Супрун порадила таким людям:

Зменшити контакти із зовнішнім світом

Уникати людей з ознаками ГРВІ

Подбати про запаси продуктів і ліків

Підтримувати чистоту в будинку

При виході з будинку нудно дотримуватися запобіжних заходів: уникати натовпу, обмежити контакт з людьми і зберігати дистанцію в два метри

Мити руки з милом і використовувати антисептик. Не торкатися обличчя, носа, очей.

Наскільки можливо уникати зіткнень з поверхнею: кнопки ліфта, ручки дверей та інше. Використовуйте тканину або рукав.

Відмовитися від поїздок громадським транспортом і подорожей в цілому.

По можливості, скасувати візити до лікарні і в разі необхідності викликати лікаря додому.

При перших симптомах коронавірусної хвороби – температурі, кашлі утруднене дихання – потрібно негайно сповістити сімейного лікаря і слідувати його інструкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 березня в країні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавируса COVID-19, два з них – летальних : в Чернівецькій і Житомирській областях.

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