Супрун розповіла, як захиститися від коронавірусу людям в групі ризику

Ексголова МОЗ України Уляна Супрун дала поради, як захиститися від коронавірусу COVID-19 людям в групі ризику.
На сторінці в Facebook вона зазначила, що до групи ризику входять люди похилого віку та люди з серйозними хронічними захворюваннями (хвороби серця, легенів, цукровий діабет).
Коронавірус в Україні
Супрун порадила таким людям:
Зменшити контакти із зовнішнім світом
Уникати людей з ознаками ГРВІ
Подбати про запаси продуктів і ліків
Підтримувати чистоту в будинку
При виході з будинку нудно дотримуватися запобіжних заходів: уникати натовпу, обмежити контакт з людьми і зберігати дистанцію в два метри
Мити руки з милом і використовувати антисептик. Не торкатися обличчя, носа, очей.
Наскільки можливо уникати зіткнень з поверхнею: кнопки ліфта, ручки дверей та інше. Використовуйте тканину або рукав.
Відмовитися від поїздок громадським транспортом і подорожей в цілому.
По можливості, скасувати візити до лікарні і в разі необхідності викликати лікаря додому.
При перших симптомах коронавірусної хвороби – температурі, кашлі утруднене дихання – потрібно негайно сповістити сімейного лікаря і слідувати його інструкцій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 березня в країні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавируса COVID-19, два з них – летальних : в Чернівецькій і Житомирській областях.
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