Головна Новини
19 березня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Супрун розповіла, як захиститися від коронавірусу людям в групі ризику

1.3т
Читати матеріал російською

Ексголова МОЗ України Уляна Супрун дала поради, як захиститися від коронавірусу COVID-19 людям в групі ризику.

На сторінці в Facebook вона зазначила, що до групи ризику входять люди похилого віку та люди з серйозними хронічними захворюваннями (хвороби серця, легенів, цукровий діабет).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Супрун порадила таким людям:

  • Зменшити контакти із зовнішнім світом

  • Уникати людей з ознаками ГРВІ

  • Подбати про запаси продуктів і ліків

  • Підтримувати чистоту в будинку

  • При виході з будинку нудно дотримуватися запобіжних заходів: уникати натовпу, обмежити контакт з людьми і зберігати дистанцію в два метри

  • Мити руки з милом і використовувати антисептик. Не торкатися обличчя, носа, очей.

  • Наскільки можливо уникати зіткнень з поверхнею: кнопки ліфта, ручки дверей та інше. Використовуйте тканину або рукав.

  • Відмовитися від поїздок громадським транспортом і подорожей в цілому.

  • По можливості, скасувати візити до лікарні і в разі необхідності викликати лікаря додому.

  • При перших симптомах коронавірусної хвороби – температурі, кашлі утруднене дихання – потрібно негайно сповістити сімейного лікаря і слідувати його інструкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 березня в країні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавируса COVID-19, два з них – летальних : в Чернівецькій і Житомирській областях.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги