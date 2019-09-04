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4 вересня • оновлено в 22:42
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Суд прийняв скандальне рішення по УПЦ КП: що відомо

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Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив здійснювати будь-які дії по ліквідації УПЦ КП до розгляду судового позову до Мінкульту.

"Сьогодні, 4 вересня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив заяву адвокатів Київської патріархії УПЦ КП", - повідомили в прес-службі УПЦ КП.

Також митрополиту Черкаської ПЦУ Іоанну (Яременку. А.В.) заборонили здійснювати будь-які дії щодо розпорядження та управління майном Київської патріархії і здійснювати будь-які дії з припинення та ліквідації УПЦ КП до набрання рішенням у даній справі законної сили.

Суд прийняв скандальне рішення по УПЦ КП: що відомо
Суд прийняв скандальне рішення по УПЦ КП: що відомо
Суд прийняв скандальне рішення по УПЦ КП: що відомо
Суд прийняв скандальне рішення по УПЦ КП: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
УПЦ КП Міністерство культури
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сказ о том, как cкaкyны за турэцким томосом ходили...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Такой он, блядский суд.
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