Суд прийняв скандальне рішення по УПЦ КП: що відомо

Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив здійснювати будь-які дії по ліквідації УПЦ КП до розгляду судового позову до Мінкульту.

"Сьогодні, 4 вересня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив заяву адвокатів Київської патріархії УПЦ КП", - повідомили в прес-службі УПЦ КП.

Також митрополиту Черкаської ПЦУ Іоанну (Яременку. А.В.) заборонили здійснювати будь-які дії щодо розпорядження та управління майном Київської патріархії і здійснювати будь-які дії з припинення та ліквідації УПЦ КП до набрання рішенням у даній справі законної сили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.

У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.

Через це ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.

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