Суд перегляне рішення про домашній арешт, – Стерненко

Активіст Сергій Стерненко, якому вчора, 15 червня, Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заявив, що рішення буде переглянуто.

На своїй сторінці в Facebook він пояснив це тим, що виконати його неможливо. Суддя погодився.

"Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув до суду і пообіцяв це під відеозапис", – написав активіст.

Сергій Стерненко заявив, що суд перегляне рішення про домашній арешт

Трохи раніше Стерненко пояснив в Facebook, чому не зможе знаходитися під цілодобовим домашнім арештом за місцем прописки.

"За адресою вулиця Приморська, 37, знаходиться військова частина, прикордонний загін якщо бути точніше. Туди неможливо зайти, якщо ти не є прикордонником і ти там не служив. Я там не мешкаю і ніколи не мешкав. Я там прописаний, тому що мій батько там служив і був там прописаний і мене туди як дитину прописали. І у мене питання, як мені виконати рішення суду, в якому мені прописано домашній арешт? Тому що я там не проживаю. Суддя знав, що я проживаю в Києві. Прокурор йому про це сказав, суддя про це прекрасно знає, але він мені призначає домашній арешт в Одесі, у військовій частині, знаючи, що це неможливо виконати", – написав активіст.

Він уточнив, що у вівторок, 16 червня, повідомить про дату перегляду судом рішення про запобіжний захід.

Суд перегляне рішення про домашній арешт Сергія Стерненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід активісту Сергію Стерненко.