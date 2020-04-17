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17 квітня • оновлено в 18:26
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Сучасний танк для ЗСУ успішно випробували під водою: з'явилося відео

1.7т
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Київський бронетанковий завод провів випробування модернізованого зразка танка Т-72 в умовах підводного водіння.

Про повідомили на сайті державного концерну Укроборонпром, опублікувавши відповідне відео. Зазначається, що модернізований зразок танка повантажили у водойму на глибину 5 метрів, де він успішно подолав 10-метрову дистанцію (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

В Укроборонпромі додали, що так інженери відчували основні тактико-технічні характеристики танка під час водіння на глибині.

Медернізований танк Т-72

Медернізований танк Т-72

ukrinform.ua

Модернізований Т-72 має збільшену масу, на ньому встановлено більш потужний двигун, замінено елементи ходової частини та додано систему відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини. Ці технічні характеристики випробовувалися під час водіння на грунтовій та бетонній дорозі, та на пересіченій місцевості. Усі програми випробувань виконані успішно.

Наступним етапом випробувань планується виконання стрільб з закритої зенітної установки та керованою ракетою, із метою оцінки ефективності озброєння модернізованого зразку. На Т-72 для використання цієї високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні провели льотні випробування багатоцільового літака МіГ-29МУ2 з керованою ракетою Х-29Т.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Укроборонпром
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
вы его в болото лучше загоните.)
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hunt andres
hunt andres
Успешно испытали? Утопили?:-))))))))))))
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Современный танк для ВСУ" покрашенный и заведенный танк, выпущенный 50 лет назад в СССР........
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Pollak John
Pollak John
hunt andres, а ты хотел что в триколорные ?)
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Pollak John
Pollak John
Sagan Oleg, лапоть ! Американцы тоже свои старые танки модернизируют и пускают в ход , если ты ещё не в курсе ) Это тебе не ватная " Срамота " )
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