Давно хотел написать большой пост о том, какие молодежные субкультуры существовали в СССР. В кинофильмах советских лет практически никак не представлены субкультурые движения, хотя на самом деле это был большой пласт молодежной культуры. Исключения составляют лишь фильмы периода перестройки, некоторые из которых (к примеру, "Меня зовут Арлекино" или "Авария, дочь мента") практически полностью посвящены жизни таких субкультур, - пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

А между тем, советские молодёжные субкультуры — это очень интересное явление, которое показывало так сказать внутренний протест народа против советской власти — потому что все без исключения советские субкультуры были несоветскими и нередко преследовались советской властью — стиляг, хиппи и панков нередко таскали в милицию и отчитывали за "несоциалистический образ жизни".

Итак, в данном посте — большой и интересный рассказ о том, какие молодежные субкультуры существовали в СССР.

1. Стиляги.

В отличие от остальных субкультур, пришедших из Западных стран, стиляги относятся скорее к уникальному, эксклюзивно советскому явлению. Ко всему прочему, их можно назвать одной из наиболее ранних советских субкультур. Стиляги стали появляться в 1950-е годы преимущественно в крупных городах, и своим внешним видом и поведением старались копировать американский образ жизни — одевались в яркую и модную одежду, слушали блюз и джаз, старались вести светский образ жизни и протестовали против "норм советской морали" и внешнего вида.

Что интересно, слово "стиляги" не является самоназванием адептов этой субкультуры — это слово появилось в советской прессе как критическое по отношению к "молодым людям, ведущим развязный образ жизни". Стиляг изображали как недалеких, тщеславных и глуповатых молодых людей, озабоченных лишь только своим внешним видом, что в общем-то было далеко от истины — чаще всего "стиляги" были выходцами из интеллигентных семей с высоким культурным уровнем. "Бомбили" стиляг не только в прессе, но даже в больших литературных произведениях, в том числе и в детских — в повести Николая Носова "Незнайка в Солнечном городе" несколько глав посвящены борьбе со стилягами, названных в повести "ветрогонами".

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2. Хиппи.

Изначально движение хиппи возникло в 1960-е годы в США, а его расцвет пришелся на 1960-70-е годы. Хиппи пропагандировали "максимальную свободу" человека, пацифизм, жизнь в "общинах", а также увлекались восточной философией, особенно индийской и китайской.

В СССР культура хиппи пришла с некоторым опозданием, ближе к началу 1970-х годов и имела свои отличительные особенности — она была полуподпольной, имела свой сленг ("вписка", "герла", "пипл", "сейшн", "олдовый", "флэт") и протестовала против классического образа "советского человека" с его весьма определенным внешним видом и постоянным согласием с "линией партии".

Советская милиция и КГБ боролись с хиппи, иногда арестовывая их за "мелкое хулиганство", к которому могли отнести в том числе и просто "несоответствующий внешний вид". Многих хиппи принудительно исключали из институтов и отправляли в армию, а также могли отправить на "принудительное лечение" в психбольницы. Субкультура хиппи успешно пережила СССР и существует до сегодняшних дней.

3. Битники.

Часто эту субкультуру относят к ответвлению стиляг либо хиппи, но были у битников и свои отличительные особенности. Эту субкультуру объединяла любовь к музыке The Beatles, а затем и к многочисленным её подражателям (в том числе и в СССР), называемых "бит-квартетами". Битники носили длинные волосы с челками ("под Маккартни и Леннона"), брюки-клеш, пиджаки с отрезанными воротниками и отглаженными лацканами, и часто играли в самодеятельных группах, возникавших при ВУЗах или НИИ.

Особой ценностью в среде битников обладали записи "Битлз" на пластинках либо бобинах, достать такую запись считалось величайшей удачей. Как и в случае со стилягами, власть ударила по битникам "жесткой сатирой", обличая их по радио и на концертах. При этом в сатирических передачах и концертах часто использовались очень качественные оригинальные записи "Битлз", из-за чего битники валом ходили слушать такую "сатиру")

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4. Панки.

Панк-движение возникло в Западной Европе и США примерно в 1960-70-е годы как "контркультурное" движение, критикующее общество, власть и в целом политику, своими "политическими предтечами" панки называли анархистов начала XX века и часто носили на одежде атрибутику со значком "А" ("анархия"). Панки немного напоминали хиппи (протест против "общественной системы", нежелание служить в армии и т.д.), но при этом были более агрессивными и нигилистичными.

Характерный внешний вид панков напоминает рокерский и металлистский (косухи с заклепками, рваные джинсы с булавками, берцы), но есть у панков и свои особенности — в частности, кислотный цвет волос и прическа-ирокез.

Отличительной особенностью советских панков была музыкальная всеядность — если из "западные коллеги" слушали строго определенные группы, вроде Sex Pistols или Crass, то в СССР панки слушали буквально всю музыку, которая в СССР считалась "запретной" — от The Beatles до Metallica. Второй характерной особенностью советских панков было задирание прохожих и постоянные конфликты с милицией.

05. Металлисты.

Субкультура "металлистов" появилась уже в позднем СССР, ее представители слушали определенные группы "металл"-направленности — с обилием звука тяжелых "примоченных" гитар, число гитаристов в таких группах могло доходить до 5-6 человек. Внешне металлисты напоминали панков, но выглядели более опрятно, не выстригали ирокезы (предпочитая просто длинные волосы), а также носили на одежде множество всяких металлических штук — цепей, пряжек, заклепанных напульсников, ошейников с шипами и так далее.

Отличительной особенностью металлистов было объединение по чисто музыкальным вкусам, у них не было такой "контркультурной" или "антиобщественной" направленности, как например у панков или хиппи. Отчасти именно поэтому субкультура металлистов надолго пережила СССР, и получила еще большее развитие в середине-конце 1990-х годов.

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06. Рокеры.

В восьмидесятые годы "рокерами" называли вовсе не поклонников рок-музыки, а мотоциклистов — тех, кого сейчас называют "байкерами". Рокеры часто походили на металлистов (носили кожаные косухи и напульсники с заклепками), но их отличительной особенностью было обязательное наличие мотоцикла — чаще всего, какой-нибудь советской "Явы", "Минска" или "Днепра".

В конце восьмидесятых годов рокеры полюбили устраивать ночные мотопробеги (от 10 до 50 мотоциклистов), против чего с переменным успехом боролось советское ГАИ. Ещё рокеры проводили много времени в гаражах, постоянно что-то усовершенствуя и улучшая в своих мотоциклах, "гаражный тюнинг" в те годы достиг невиданной популярности среди рокеров.

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07. Люберы.

Люберы появились в пригородах Москвы (название пошло от города Люберцы) в конце семидесятых годов и противопоставляли себя панкам, металлистам и хиппи. Люберы занимались в подвальных качалках и "готовили себя к службе в армии", а также периодически устраивали потасовки с представителями всех вышеперечисленных субкультур. Основной причиной конфликта являлся, как правило, "неподходящий" внешний вид оппонента, выделяющийся из толпы. Так, панка могли побить за ирокез, металлиста за косуху, хиппи за длинные волосы и "фенечки" на руках и так далее.

Как правило, в среду люберов попадали выходцы их рабочих семей, а само название "люберы" прижилось примерно с 1986 года, когда в прессе стали появляться статьи про люберов. По некоторым сведениям, люберы управлялись советской милицией, которая с помощью люберов пыталась припугнуть хиппи, панков и металлистов, дабы не не выходили на улицу в "ненадлежащем виде". Другие субкультуры начали противостоять люберам, особенно в этом отличились металлисты — к 1987 году они уже давали организованный отпор люберам, а часто и сами собирались в группы для того, чтобы "пойти и вломить люберам".

С распадом СССР движение люберов постепенно сошло на нет, а некоторые из этого движения влились в преступные группировки.

Вот такой рассказ о советских субкультурах у меня получился.

А вы помните какие-нибудь случаи из жизни советских панков, рокеров, хиппи или люберов?

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