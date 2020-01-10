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10 січня • оновлено в 13:39
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Створення ПЦУ: Філарет офіційно відкликав підпис

1.4т
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Почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ, яким було ліквідовано Київський патріархат.

Священнослужитель в Facebook вказав, що його підпис під документом потрібно вважати недійсною.

"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкликав свій підпис під постановою так званого Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року. На цю постанову посилаються чиновники міністерства культури України, які відмовляються вчинити державну реєстрацію постанови Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 20 червня 2019 года ... через це патріарх Філарет повідомив міністру культури Володимиру Бородянському про відкликання свого підпису п од постановою від 15 грудня 2018 року", – йдеться в заяві.

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Автор
Тимур Григоренко
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бей посуду, качай люстру, филаредка! :-D
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Борисс Робот
Борисс Робот
Филарет официально отозвал свой ум...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему Филарет Патриарх? зачем врать? какая православная церковь его патриархом признала?
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