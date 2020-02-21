"Виклик стрибка": в Україні набирає популярність смертельна гра для підлітків

Українських підлітків захопила небезпечна гра під назвою "виклик стрибка", результатом якої може стати струс мозку або навіть смерть. Такі випадки вже зафіксовані в інших країнах. Батьки вже б'ють на сполох, а в школах Київської області у небезпечної розваги вже з'явилися шанувальники.

Детальніше про це захоплення читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пропонують стрибнути і підсікають

У шкільних групах Києва батьки діляться подробицями нової небезпечної "гри".

"Підсікають під ноги, якщо дитина не знає, як падати, ударяється головою. Покажіть дітям, щоб не надумали грати ні з ким у таке. І якщо хтось попросить пострибати з ними, щоб одразу відмовлялися. Багато дітей уже отримали струс і смертельні травми голови!" – діляться подробицями батьки.

Скрін

Скрін

Гра стає популярною не тільки в Києві, а й в області. "Пуща Водиця підтвердила, що у них у школі теж", – пишуть у соцмережах. Мама учениці 6-го класу однієї зі шкіл Святошинського району, розповіла OBOZREVATEL, що про небезпечну розвагу дізналася від тренера з карате, куди на заняття ходить її дочка.

Школяру пропонують разом стрибнути Hindustantimes.com

У Департаменті освіти Києва нас заспокоїли. Запевнили, що поки в столиці подібних випадків не зафіксовано, а про жорстоку гру там дізналися від нас. Але якщо такі випадки помітять у школах – то відразу вживуть заходів.

А от школярі зізнаються, що бачили схожі ролики, але тільки в інтернеті. "Мені траплялися такі ролики в мережі TikTok, тільки там усе відбувалося на льоду. Але ніхто серед моїх однокласників або однолітків такими розіграшами не займається. І це не виглядає весело", – сказала нам київська школярка Дар'я.

Перші жертви

Розіграш, який називається Skull Breaker Challenge або Tripping Jump Challenge, прийшов з Америки. Про те, що це не просто страшилка, говорять факти – в Бразилії, наприклад, зафіксовано смертельний випадок 16-річної школярки. За даними місцевого сайту Globo, трагедія сталася в школі імені Антоніу Фагундеса в муніципалітеті Мосоро. Емануель Медейрос після "гри" сильно вдарилася головою. Дівчину навіть встигли привезти в лікарню, але не врятували – вона померла від черепно-мозкової травми.

Школярка Емануель Медейрос померла після розіграшу Globo

Валері Ходсон з Арізони, США, опублікувала фото сина з лікарні. Дитину госпіталізували з важкими травмами голови після того, як однокласники "пожартували з нього". "Хочу уточнити, син не знав, що його розігрують. А з хлопчиками він давно знайомий, тому довіряв. Зараз у дитини травма голови, обличчя і сильні порізи в роті", – написала Валері.

Із школяра зі США "пожартували" друзі Facebook Valerie Hodson

Дитині запропонували підстрибнути Facebook Valerie Hodson

У Туреччині про небезпечну гру, яка набирає популярність у школах, вчора попередив міністр освіти Зія Сельджук. "Гра розповсюджується серед молоді. Ми зробили оголошення для наших шкіл, але давайте пояснимо молодим людям, що це не може бути грою і жартом, це може привести до крововиливу у мозок", – написав турецький чиновник у Twitter.

У Міністерстві освіти Ізраїлю визнали, що там школярі захопилися жорстоким розіграшем. Тому навчальні заклади повинні провести бесіди з дітьми та пояснити важкі наслідки участі в небезпечних іграх заради "лайків".

Лікарі попереджають, що витівка загрожує серйозними травмами голови: тріщина черепа, крововилив у мозок, людина навіть може впасти в кому. Також можуть бути травми шиї, хребта і кінцівок.

Ми подивилися, що в Youtube за останні дні з'явилися відразу кілька відео з падаючими дітьми і підлітками. Їх можна знайти за хештегом #skullbreaker і #jumptripchallenge. Практично всі закінчуються жахливо – дитина ударяється потилицею об підлогу.

Через гру вихлюпують емоції

За словами психологині Ірини Костенко, жорстокі ігри у дітей і підлітків пов'язані з відсутністю яскравих моментів у реальному житті. І єдиними ліками, які допоможуть уберегти від дурниць, буде якесь позитивне захоплення дитини.

"Батькам потрібно подбати, щоб дитина реально була чимось захоплена, і тоді у неї не буде часу здійснювати подібні дурниці. Коли багато зайвого часу, діти теж починають вигадувати собі розваги. Тому краще їх чимось зайняти. Також, прояв жорстокості по відношенню до однолітків – це прихований комплекс неповноцінності", – пояснює психологиня.

Можливо, у підлітків існують психологічні травми, отримані в дитячому віці. Наприклад, конфлікти батьків. І ця небезпечна гра може стати саме тією сферою, в якій він вихлюпує негативні емоції.

Гра популярна в мережі TikTok standardmedia.co.ke

"В сім'ї дитина не може це зробити. Якщо там є конфлікти, то в родині її не почують. А такі ігри – це грубо кажучи "зливна яма", де підліток, як кажуть у психології, може "каналізувати" свої емоції", – пояснила Ірина Костенко.

У тих, хто старший, спроба жорстоко познущатися з інших може бути пов'язана з сексуальною незадоволеністю. "Це пов'язано з гормонами і зайвою енергією, і тут батькам і управлінням освіти потрібно підключатися і говорити з підлітками. Це стосується дітей 13-14 років", – уточнила психологиня.

Вона каже, що будь-які подібні ігри – це одна з форм залежності. Тому працювати з дітьми потрібно так само, як при залежності – батькам зустрічатися зі шкільними психологами, і опрацьовувати негатив у сім'ї.

"Відео, про те, як це відбувається, батьки теж повинні показувати своїм дітям обережно. Якщо не пояснять наслідки того, що так робити не можна, то це призведе до зворотнього результату. У дитини ще немає стратегії поведінки дорослого. Для них це сприймається як те, що явно не несе шкоди життю. Це як "феномен Геркулеса" – скільки тебе не бий, ти виживеш. Наприклад, у комп'ютерних іграх, де вбивають, але у них є багато життів. І ця ілюзія невразливості може проявлятися в таких жорстоких іграх", – пояснює Ірина.

Також батькам варто звернути увагу на поведінку дитини. "Якщо у неї з'явилася невластива дратівливість і тривожність, то вона потрапляє в групу ризику і може вихлюпувати свої емоції через такі ігри. Почала ігнорувати, не чує запитань, стала запальною, менше концентрується на уроках, бийте на сполох і з'ясовуйте, що з нею відбувається до того, як піде в такі ігри і зможе там розслаблятися", – радить психологиня.

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