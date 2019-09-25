Тонув 6 годин: у мережу потрапила історія неймовірного порятунку хлопчика з крижаного моря

В австралійському штаті Квінсленд 39-річний Мейк Хонен шість годин не давав семирічному сину Джуліану потонути після того, як їхній човен перекинувся.

Як повідомляє видання Daily Mail, чоловік із сином і другом вирушили на риболовлю, але несподівано почалася буря.

Мейк і його друг опинилися в крижаній воді без рятувальних жилетів в 15 кілометрах від берега. Вони по черзі тримали Джуліана, щоб дитина не потонула.

Через кілька годин хлопчик, незважаючи на зусилля дорослих, почав непритомніти і ковтати воду. "Дивитися на те, як йому ставало все гірше, і він говорив усе менше і менше, було дуже страшно. Він здавався мертвим, але я не припиняв говорити з ним. Його руки навколо моєї шиї міцно стиснулися", – розповів Мейк.

Мейк Хонен із сином

син Джуліан

Рятувальники виявили потерпілих через шість годин. Для доставки їх до лікарні прислали вертоліт, на якому Джуліану провели серцево-легеневу реанімацію і завантажили його в штучну кому.

Спочатку лікарі побоювалися, що мозок хлопчика безповоротно пошкоджено, і стверджували, що ймовірність його виживання становить близько 5%. Однак дитина змогла знову прийти до тями на наступний ранок. Насамперед Джуліан запитав у батька, коли вони знову підуть рибалити.

За волю до життя дитину номінували на національну премію Pride of Australia ("Гордість Австралії"). Хлопчик уже повністю відновився з моменту інциденту.

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