Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Тонув 6 годин: у мережу потрапила історія неймовірного порятунку хлопчика з крижаного моря

3.4т Читати матеріал російською

В австралійському штаті Квінсленд 39-річний Мейк Хонен шість годин не давав семирічному сину Джуліану потонути після того, як їхній човен перекинувся.

Як повідомляє видання Daily Mail, чоловік із сином і другом вирушили на риболовлю, але несподівано почалася буря.

Мейк і його друг опинилися в крижаній воді без рятувальних жилетів в 15 кілометрах від берега. Вони по черзі тримали Джуліана, щоб дитина не потонула.

Через кілька годин хлопчик, незважаючи на зусилля дорослих, почав непритомніти і ковтати воду. "Дивитися на те, як йому ставало все гірше, і він говорив усе менше і менше, було дуже страшно. Він здавався мертвим, але я не припиняв говорити з ним. Його руки навколо моєї шиї міцно стиснулися", – розповів Мейк.

Мейк Хонен із сином

Мейк Хонен із сином

син Джуліан

син Джуліан

Рятувальники виявили потерпілих через шість годин. Для доставки їх до лікарні прислали вертоліт, на якому Джуліану провели серцево-легеневу реанімацію і завантажили його в штучну кому.

Новини
В Бердянске спасли двоих мужчин, которых уносило в открытое море

Спочатку лікарі побоювалися, що мозок хлопчика безповоротно пошкоджено, і стверджували, що ймовірність його виживання становить близько 5%. Однак дитина змогла знову прийти до тями на наступний ранок. Насамперед Джуліан запитав у батька, коли вони знову підуть рибалити.

За волю до життя дитину номінували на національну премію Pride of Australia ("Гордість Австралії"). Хлопчик уже повністю відновився з моменту інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції закрили пляж через дельфіна по кличці Зафар, який почав приставати до людей і тертися об байдарки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Австралія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel