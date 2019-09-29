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30 вересня • оновлено в 06:02
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/ Суспільство

"Шкідлива ідея!" Українців попередили, чим загрожує відмова від призову в армію

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В умовах війни Україні не можна повністю відмовлятися від призову на строкову службу і переходити на контрактну армію.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай. "Зараз це абсолютно популістська та шкідлива ідея для України. Тому що ми – воююча країна", – заявив він.

Гай пояснив, що призовники становлять важливий мобілізаційний резерв – т.зв. "оперативний резерв першої черги".

Окрім молоді, до цього резерву входять учасники бойових дій, проте багато з них перебувають вже на межі мобілізаційного віку.

"Строкова служба дає можливість зберігати наш стратегічний мобілізаційний резерв. Як в Ізраїлі, як у Південній Кореї. Країни навіть з високим рівнем достатку і технологій, які постійно живуть під загрозою війни, не відмовляються від обов'язкової служби", – наголосив ветеран АТО.

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Крім того, нагадав Гай, у Збройних силах України велика "текучка" кадрів через недостатньо високі зарплати і величезне навантаження на військовослужбовців.

"Зарплата зараз для контрактної армії надто мала. Набагато краща, ніж була – це прорив – але її потрібно ще піднімати. Відповідно, велика текучка, велика нестача людей", – уточнив він.

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На його думку, зарплат контрактникам як у країнах НАТО, навіть у Польщі, Україна поки що не може собі дозволити.

"Тому відмова від призову – це була би стратегічна помилка. Ми просто на найближчі 5-10 років позбавляємо себе великої кількості молодих людей, які вміють тримати зброю, здобули якісь елементарні навички та військово-облікову спеціальність. І які в разі розширеної війни моли би встати до лав Збройних сил", – резюмував волонтер.

Про ймовірність скасування призову раніше заявляв міністр оборони Андрій Загороднюк

Про ймовірність скасування призову раніше заявляв міністр оборони Андрій Загороднюк

mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в зоні проведення ООС на Донбасі мають залишитися тільки солдати-контрактники. Загороднюк підтвердив, що в Україні мають намір відмовитися від строкової військової служби і перейти на контрактну основу, однак точних термінів не озвучив.

Черговий призов на строкову військову службу громадян від 20 до 27 років в Україні розпочинається 1 жовтня 2019 року.

Тільки по Києву військові комісаріати передали в поліцію 34 930 справ щодо розшуку людей, які ухиляються від призову.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Війна на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
облава на призовників призов армія Збройні сили України
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Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
И шо етот валантерище патриотище сам не сидит в окопе, а рахует скока надо юнцов в гроб загнать по призыву на нужды жидоамеров?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
при буржуазном общественном строе ,воевать должны те кому есть ,что терять,или наемники за деньги,чисто.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Хороший АТОшник - мертвый АТОшник...
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