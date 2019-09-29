"Шкідлива ідея!" Українців попередили, чим загрожує відмова від призову в армію

В умовах війни Україні не можна повністю відмовлятися від призову на строкову службу і переходити на контрактну армію.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай. "Зараз це абсолютно популістська та шкідлива ідея для України. Тому що ми – воююча країна", – заявив він.

Гай пояснив, що призовники становлять важливий мобілізаційний резерв – т.зв. "оперативний резерв першої черги".

Окрім молоді, до цього резерву входять учасники бойових дій, проте багато з них перебувають вже на межі мобілізаційного віку.

"Строкова служба дає можливість зберігати наш стратегічний мобілізаційний резерв. Як в Ізраїлі, як у Південній Кореї. Країни навіть з високим рівнем достатку і технологій, які постійно живуть під загрозою війни, не відмовляються від обов'язкової служби", – наголосив ветеран АТО.

Крім того, нагадав Гай, у Збройних силах України велика "текучка" кадрів через недостатньо високі зарплати і величезне навантаження на військовослужбовців.

"Зарплата зараз для контрактної армії надто мала. Набагато краща, ніж була – це прорив – але її потрібно ще піднімати. Відповідно, велика текучка, велика нестача людей", – уточнив він.

На його думку, зарплат контрактникам як у країнах НАТО, навіть у Польщі, Україна поки що не може собі дозволити.

"Тому відмова від призову – це була би стратегічна помилка. Ми просто на найближчі 5-10 років позбавляємо себе великої кількості молодих людей, які вміють тримати зброю, здобули якісь елементарні навички та військово-облікову спеціальність. І які в разі розширеної війни моли би встати до лав Збройних сил", – резюмував волонтер.

Про ймовірність скасування призову раніше заявляв міністр оборони Андрій Загороднюк mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в зоні проведення ООС на Донбасі мають залишитися тільки солдати-контрактники. Загороднюк підтвердив, що в Україні мають намір відмовитися від строкової військової служби і перейти на контрактну основу, однак точних термінів не озвучив.

Черговий призов на строкову військову службу громадян від 20 до 27 років в Україні розпочинається 1 жовтня 2019 року.

Тільки по Києву військові комісаріати передали в поліцію 34 930 справ щодо розшуку людей, які ухиляються від призову.

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