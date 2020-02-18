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18 лютого • оновлено в 02:55
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"Стріляють близько, бояться своїх зачепити!" Військові з передової розповіли про атаки терористів на Донбасі

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Військовослужбовці з Луганщини розповіли, що обстріли на передовій не припиняються. Не дивлячись на це, йти з "передка" вони не збираються.

Сюжет "Військового телебачення України" виклали на сторінці в Facebook "72 ОМБр ім. Чорних Запорожців". Військовослужбовець Збройних сил України з позивним "Хмара" розповів, що обстріли в основному прилітають вранці або вночі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Обстановка стабільно нестабільна. Стріляють в основному зі стрілецької зброї, працюють 82 мінометом, кулеметами. Зазвичай увечері, вдень мало працюють. Вранці і вночі регулярно. Відстань у нас з ними дуже близька, тому 120-кою по нам не працюють, бояться своїх зачепити – різниця з ними максимум метрів 70", – зазначив "Хмара".

"Стріляють близько, бояться своїх зачепити!" Військові з передової розповіли про атаки терористів на Донбасі

За його словами, більшість військових знаходяться там з 2014 року.

"Багато хто працює з 14 і 15 року, тому "втомлених" тут мало. Ми свою роботу робимо. Нікуди йти не збираємося. Рухаємося вперед", – розповів він.

"Стріляють близько, бояться своїх зачепити!" Військові з передової розповіли про атаки терористів на Донбасі
"Стріляють близько, бояться своїх зачепити!" Військові з передової розповіли про атаки терористів на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому ватажок батальйону "Схід" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артилерійський обстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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